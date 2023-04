Seilbahn Kahlenberg: Aktuelle Umfrage zeigt starke Zustimmung

In Summe zeigt die Studie eindeutig, dass die vielen Vorteile dieses innovativen Mobilitätsangebots nach entsprechender Erklärung und Veranschaulichung von den Wienerinnen und Wienern sehr positiv aufgenommen werden. Hannes Dejaco

Wien (OTS) - Wien, am 28. April 2023 – Repräsentative Erhebung des Umfrageinstituts Triple M Matzka Markt- und Meinungsforschung belegt positive Resonanz in der Wiener Bevölkerung.

Vor rund einem Monat wurde die Seilbahn Kahlenberg öffentlich vorgestellt. Auf der Website www.seilbahn-kahlenberg.at wird nun umfassend über das Projekt informiert. Neben zahlreichen Mediengesprächen gab es seither u. a. auch eine Informationsveranstaltung im Kahlenbergerdorf, um mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in Dialog zu treten.

Repräsentative Umfrage



Um das aktuelle Stimmungsbild in der Stadt zu erheben, wurde das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Triple M Matzka Markt- und Meinungsforschung mit einer Umfrage zur Einstellung der Wienerinnen und Wiener zur Seilbahn Kahlenberg beauftragt. Anfang April wurden hierzu 900 repräsentative Interviews mit Wiener Wahlberechtigten im Rahmen einer Online-Befragung durchgeführt. Die von der Seilbahn unmittelbar betroffenen Gemeindebezirke Floridsdorf und Döbling standen hierbei besonders im Fokus.



So denken die Wienerinnen und Wiener über die Seilbahn Kahlenberg



Über zwei Drittel (67%) der befragten Wienerinnen und Wiener halten die Seilbahn Kahlenberg für eine „sehr“ oder „eher gute“ Idee, während weniger als ein Viertel der Befragten dem Vorhaben eher skeptisch gegenüberstehen. Dabei hielten 56 Prozent der Befragten die Seilbahn Kahlenberg spontan für eine „sehr“ bis „eher gute“ Idee und nach der Bereitstellung von Detailinformation stieg dieser Anteil auf insgesamt 67 Prozent. Auch im Bezirk Döbling spricht sich die deutliche Mehrheit der Befragten mit 55 Prozent für die Seilbahn aus. Von den Floridsdorfer Befragten sind es sogar 69 Prozent, die die Seilbahn Kahlenberg befürworten.



Interessant ist dabei auch die angegebene politische Präferenz der Befragten: 73 Prozent der Befragten mit Nähe zur SPÖ sprachen sich für das Projekt aus. Überboten wird dieser Wert nur von den ÖVP-nahen Befragten mit 79 Prozent sowie den NEOS-Nahen mit 75 Prozent. Etwas geringer, aber immer noch deutlich positiv fiel die Zustimmung bei Befragten mit Nähe zu den Grünen (65 Prozent) und der FPÖ (60 Prozent) aus.



Sieben von zehn Befragten stimmen der Aussage zu, dass die geplante Seilbahn eine gute Möglichkeit darstellt, die Naherholungsgebiete Donauinsel und Kahlenberg künftig besser und klimafreundlich zu erreichen. Auch die damit einhergehende Reduktion des motorisierten Verkehrs ist für den Großteil der Befragten ein wesentliches Argument für die Seilbahn. Gleichzeitig ist für 73 Prozent der Schutz des Lebensraums der Tiere in den Naherholungsgebieten sehr wichtig.



Informationsbedarf weiterhin hoch



Für Christina Matzka, Geschäftsführerin von Triple M und Studienleiterin, zeigen die Daten noch einen gewissen Informationsbedarf: „Je mehr Informationen die Befragten zur Seilbahn Kahlenberg erhalten, um so mehr können sie dem Projekt abgewinnen.“ Der Projektbereiter, Hannes Dejaco, sieht darin einen klaren Auftrag: „ In Summe zeigt die Studie eindeutig, dass die vielen Vorteile dieses innovativen Mobilitätsangebots nach entsprechender Erklärung und Veranschaulichung von den Wienerinnen und Wienern sehr positiv aufgenommen werden. Wir sehen aber auch, dass es dabei vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Bezirken Döbling und Floridsdorf weiterhin einen Informations- und Aufklärungsbedarf gibt. Aus diesem Grund ist es uns ein besonderes Anliegen, speziell in diesen Bezirken die Möglichkeit für einen persönlichen Austausch zu schaffen. Wir werden daher mit entsprechenden Informationsveranstaltungen den Dialog suchen.“



Termine Informationsveranstaltungen für Anrainerinnen und Anrainer



Im Juni lädt der Projektwerber daher in beiden Bezirken zu Informationsveranstaltungen ein, die u. a. mit Postwurfsendungen unter den Anrainerinnen und Anrainern beworben werden. Die konkreten Eckdaten:



Dienstag, 13. Juni 2023 17:30 Uhr – Karl-Strasser Heim, Josef-Türk-Gasse 29, 1210 Wien

Mittwoch, 14. Juni 2023 17:30 Uhr – Haus der Begegnung, Gatterburggasse 2a, 1190 Wien

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung zum jeweiligen Termin unter seilbahn@skills.at gebeten.



Die Ergebnisse der Umfrage sowie weitere Fakten und Details zur Seilbahn Kahlenberg finden Sie unter www.seilbahn-kahlenberg.at



