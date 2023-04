Caritas eröffnet ersten carla Pop-Up Store auf Wiener Shoppingmeile: „Second-Hand ist kein Trend. Es ist die Zukunft!“

Shoppen mit gutem Gewissen: Pop-Up-Store verkauft gut sortierte Kleidung zum Kilopreis auf Wiener Mariahilferstraße. Einnahmen kommen Hilfsprojekten und Einrichtungen zugute.

Wien (OTS) - Fans von Second-Hand-Shops kommen ab heute, Freitag, in Wien erneut auf ihre Kosten: In der Mariahilferstraße 3 eröffnet die Caritas den ersten carla Pop-Up Store, als befristete Erweiterung der bisherigen Standorte im 5. und 21. Bezirk. „Das nachhaltigste Kleidungsstück ist jenes, das nicht neu produziert wird.“, sagt Oliver Türkoglu, der hinter dem Konzept des neuen Pop-Up-Stores steht. „Die Nachfrage nach Second-Hand-Ware steigt – aufgrund der Teuerungen und weil gerade auch immer mehr junge Leute bewusst und nachhaltig shoppen wollen. Viele Menschen scheinen zu spüren: Second-Hand ist kein Trend. Second-Hand ist die Zukunft!“ Die carlas sind die Sachspendendrehscheiben der Caritas und bieten als solche ein breites Angebot an gut erhaltenen Gebrauchtwaren. Auch im Pop-Up Store wird verkauft, was Privatpersonen und Unternehmen spenden – von Kleidung, die zum Kilopreis von 35 Euro angeboten wird, über Bücher und diverse Accessoires bis hin zu Möbelstücken. Bis Ende September 2023 können Kund*innen des Pop-Up Stores auf 400m² aus dem Vollen schöpfen.

Nachhaltig shoppen: Aus der Stadt - mitten in der Stadt

Der Trend, Kleidung und andere gut erhaltene Artikel aus zweiter Hand zu kaufen, erfreut sich großer Beliebtheit – vor allem bei der jüngeren Zielgruppe. Schaut man sich rund um die Mariahilferstraße um, so entdeckt man immer mehr Geschäfte, die auf diese Nachfrage reagieren. Durch die verlängerte Nutzungsdauer werden Ressourcen geschont und CO2 gespart. „Durch unseren carla Pop-up Store möchten wir es unseren Kund*innen noch einfacher machen, ökologisch und sozial nachhaltig einzukaufen. Jetzt auch mitten in der Stadt. Durch die Gestaltung des Shops, die gute Auswahl und die Top-Lage auf der Mariahilferstraße erhoffen wir uns großes Interesse.“, betont Türkoglu, der bei der Caritas auch den Bereich Sachspenden und Logistik verantwortet. Dabei wird vor allem auf lokale Ware Wert gelegt, die aus Wien und Niederösterreich kommt und in Wien sortiert wird, bevor sie im Shop in den Verkauf gelangt. Durch die Möglichkeit, direkt im Shop auch Sachspenden abzugeben, sollen die Wege von der Abgabe der Spende bis hin zur Weiterverwendung möglichst kurzgehalten werden.

carla hilft Menschen in Not auf mehreren Ebenen

Die Erlöse, die durch die Einkäufe im neuen Pop-Up Store erzielt werden, kommen den Projekten und Einrichtungen der Caritas zu Gute. Zugleich werden sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen geschaffen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. „Durch unsere carla Shops unterstützen wir Menschen in Not – einerseits durch unterschiedliche Beschäftigungsprojekte, die Menschen beim Wiedereistieg in den Arbeitsmarkt helfen, und andererseits durch Angebote vor Ort, von denen auch armutsbetroffene Menschen profitieren. Durch die carla Card Plus können so beispielsweise Menschen mit geringen Einkommen zu stark reduzierten Preisen in den carla Shops einkaufen. Das gilt natürlich auch für den neuen Pop-Up Store.“, so Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. Auch Türkoglu betont, dass im neuen Pop-Up Store, so wie in alle carla Shops der Caritas, jede*r willkommen ist: „Von Schnäppchenjäger*innen bis hin zu Menschen, die preisbewusst und mit gutem Gewissen einkaufen wollen – wir freuen uns über jede Kundin und jeden Kunden!“

Wer Sachspenden im carla Pop-Up Store abgeben möchte, wird gebeten, darauf zu achten, dass diese gut erhalten und sauber sind. Größere Sachspenden, etwa größere Möbelstücke, sollen weiterhin bei den bestehenden Standorten – carla Mittersteig und carla Nord – abgegeben werden, auch weil der carla Pop-up Store wohl hauptsächlich von Menschen frequentiert wird, die kein Auto für den Transport parat haben.





carla Pop-Up Store

Mariahilferstraße 3, 1060 Wien

von 28. April bis Ende September 2023

tgl. (Mo. – Fr.) von 10:00 bis 19:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr

Spendenabgabe bis jeweils 30 Minuten vor Ladenschluss möglich





Telefonnummer: +43 / 676 494 18 77

E-Mail: carla.mariahilf@caritas-wien.at





Weitere Informationen zu carla: www.carla.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Jelena Antić

Pressereferentin

0676 / 702 39 38

jelena.antic @ caritas-wien.at