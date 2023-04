“Ein internationales Zertifikat ist die Crème de la crème”

Tag der ICDL/ECDL Schulen – Beste ICDL Schulen wurden ausgezeichnet

Wir wissen wie viel Arbeit und Engagement der Lehrerinnen und Lehrer hinter dem ECDL steckt und das ist nicht selbstverständlich Gerald Futschek, TU Wien 1/15

Promting ist eine Kompetenz, die alle haben sollten Harald Leitenmüller, CTO Microsoft Österreich 2/15

Das ICDL Modul Künstliche Intelligenz beschäftigt sich mit den grundlegenden Konzepten von KI und hilft ein Verständnis und Selbstbewusstsein im alltäglichen Umgang mit dieser Technik zu entwickeln OCG-Generalsekretär Ronald Bieber 3/15

The most difficult part is up to you: Delievering ICDL to the young people Jakub Christoph, CEPIS 4/15

You are making a brighter future today, your work matters for the furture! Jakub Christoph, CEPIS 5/15

Die Einführung des Pflichtfachs Digitale Grundbildung war auf jeden Fall eine wichtige Entscheidung OCG-Generalsekretär Ronald Bieber 6/15

Der ECDL bzw. ICDL, ist ein ideales Tool, um sich die im Lehrplan erfassten Inhalte anzueignen, mit dem Vorteil, am Ende ein Zertifikat in der Hand zu haben, dass international gültig und in der Wirtschaft anerkannt ist Manfred Tetz, KPH Wien/Krems 7/15

In den letzten beiden Jahren haben über 100 neue Schulen den ECDL/ICDl in ihr Portfolio aufgenommen Ronald Bieber, OCG-Generalsekretär 8/15

Der ECDL ist das 1x1 der digitalen Grundbildung. Eine Note sagt viel, aber ein Zertifikat ist die Crème de la Crème. Direktorin Erika Graner, Mittelschule Marianum Steinberg 9/15

Wir sind seit 25 Jahren dabei. Die Schüler*innen machen gerne mit, weil der Lehrer [Franz Wallner] so motiviert ist Direktorin Eva Rester des Poly Zwettl 10/15

Was ich meinen Schüler*innen immer sage: Das Wichtigste ist der ECDL Franz Wallner, Lehrer im Poly Zwettl 11/15

Der ECDL ist so wichtig, denn für die Gesellschaft ist es ein enormer Beitrag, wenn man Schüler*innen beibringt kritisch zu denken. Lehrerinnen Irmgard Goger-Kassanitz und Ulrike Hochwarter, BG/BRG Oberschützen 12/15

Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler einfach bestens vorbereitet von unserer Schule entlassen. Stefan Harnischer und Claudia Zabern, SMS Mondsee 13/15

Wir sind sehr dankbar für den ECDL. Für unsere Schüler*innen ist es wie ein Tor zu Welt. Wie eben der Auto-Führerschein. Er erleichtert ihnen später den Berufseinstieg. Verena Oßberger-Slatner und Beatrix Himmer, Bundes-Blindenerziehungsinstitut Wien 14/15

50 % der Eltern unserer Schüler*innen arbeiten mit Excel in ihren Jobs und die wissen einfach sehr gut, wie wichtig der ECDL ist. Johannes Peutl, BG/BRG Pichelmayergasse Wien 15/15

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 26. April 2023, wurden in den Räumlichkeiten der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) all jene ECDL/ICDL Schulen geehrt, die im letzten Schuljahr die meisten Zertifizierungsprüfungen für digitale Kompetenzen ablegten. Das Bundesgymnasium Wr. Neustadt Babenbergerring hat in absoluten Zahlen den ersten Platz erreicht, die Polytechnische Schule Zwettl hat in relativen Zahlen die meisten Tests pro Schüler*innenanzahl in Österreich absolviert.

Eine vollständige Liste der besten Schulen pro Bundesland finden Sie hier.

Was bedeutet ChatGPT für die Schulen?

Der ehemalige Leiter von ICDL Europe und Generalsekretär des Council of European Professional Informatics (CEPIS) Jakub Christoph, eröffnete gemeinsam mit OCG-Generalsekretär Ronald Bieber und OCG Vorstandsmitglied Professor Gerald Futschek die Veranstaltung. Harald Leitenmüller, CTO von Microsoft Österreich, hielt einen Vortrag zum Thema Was bedeutet ChatGPT für die Schule?

Leitenmüller sprach über Risiken und über die Potentiale: GPT werde Menschen bei vielen oft unliebsamen Arbeiten zunehmend entlasten, so der CTO. Eine wesentliche digitale Zukunfts-Kompetenz sei, dass Menschen verstehen, wie “Promting” funktioniere, also wie sie der Maschine die richtigen Anweisungen geben können, damit das Ergebnis brauchbar und sinnvoll ist. „ Promting ist eine Kompetenz, die alle haben sollten ”, so Leitenmüller.

Digitale Skills sind Kulturtechnik

„ Das ICDL Modul Künstliche Intelligenz beschäftigt sich mit den grundlegenden Konzepten von KI und hilft ein Verständnis und Selbstbewusstsein im alltäglichen Umgang mit dieser Technik zu entwickeln ”, ist OCG-Generalsekretär Ronald Bieber überzeugt. Jedoch hilft KI den Schüler*innen nichts, wenn sie an den Grundlagen der Computer- und Online-Kompetenzen scheitern. „ Die Einführung des Pflichtfachs Digitale Grundbildung war auf jeden Fall eine wichtige Entscheidung ”, so Bieber.

„ Der ECDL bzw. ICDL, ist ein ideales Tool, um sich die im Lehrplan erfassten Inhalte anzueignen, mit dem Vorteil, am Ende ein Zertifikat in der Hand zu haben, dass international gültig und in der Wirtschaft anerkannt ist ”, so Manfred Tetz von der KPH Wien/Krems, der gemeinsam mit Ewald Fichtinger von der AHS Korneuburg den Lehrplan Digitale Grundbildung mit dem Syllabus der ICDL Module verglichen und eine Übersicht erstellt hat. Diese Übersicht findet sich auf der ICDL Website.

Ohne Einsatz der Lehrer*innen ginge es nicht

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Dankbarkeit an die engagierten Lehrer*innen.

„ Wir wissen wie viel Arbeit und Engagement der Lehrerinnen und Lehrer hinter dem ECDL steckt und das ist nicht selbstverständlich ”, so Gerald Futschek.

„ The most difficult part is up to you: Delievering ICDL to the young people ”, betonte Jakub Christoph, dass ohne die Lehrer*innen der ICDL nicht so erfolgreich sein könnte. „ You are making a brighter future today, your work matters for the furture! ”

“Der ECDL ist das 1x1 der digitalen Grundbildung!”

Der ECDL/ICDL (Internationale Zertifizierung für digitale Kompetenz) wird in über 800 Schulen Österreichs abgelegt. „ In den letzten beiden Jahren haben über 100 neue Schulen den ECDL/ICDl in ihr Portfolio aufgenommen ”, freut sich Ronald Bieber. Das Zertifikat deckt die Referenzrahmen EU DigComp sowie DigComp 2.2 AT auf Kompetenzstufe 3 komplett ab, d. h., wer das ICDL Standard Zertifikat hat, weist verlässlich umfassende digitale Fähigkeiten auf, die selbstständiges Arbeiten ermöglichen. Oder wie es die Direktorin der Mittelschule Marianum Steinberg, Erika Graner, ausdrückte: „ Der ECDL ist das 1x1 der digitalen Grundbildung. Eine Note sagt viel, aber ein Zertifikat ist die Crème de la Crème. ”

Viele der anwesenden Direktor*innen nutzten die Gelegenheit ihren Lehrkräften zu danken.

„ Wir sind seit 25 Jahren dabei. Die Schüler*innen machen gerne mit, weil der Lehrer [Franz Wallner] so motiviert ist ”, so die Direktorin Eva Rester des Poly Zwettl. „ Was ich meinen Schüler*innen immer sage: Das Wichtigste ist der ECDL ”, scherzte dann der so geehrte Lehrer.

”, so die Direktorin Eva Rester des Poly Zwettl. „ ”, scherzte dann der so geehrte Lehrer. Die Lehrerinnen Irmgard Goger-Kassanitz und Ulrike Hochwarter vom BG/BRG Oberschützen (1. Platz Burgenland) dankten der OCG: „ Der ECDL ist so wichtig, denn für die Gesellschaft ist es ein enormer Beitrag, wenn man Schüler*innen beibringt kritisch zu denken. ”

” Stefan Harnischer und Claudia Zabern von der SMS Mondsee (1. Platz absolut in Oberösterreich) erklärte den Grund, warum sie auf den ECDL/ICDL setze so: „ Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler einfach bestens vorbereitet von unserer Schule entlassen. ”

” Verena Oßberger-Slatner und Beatrix Himmer vom Bundes-Blindenerziehungsinstitut Wien nahmen den Preis für den 1. Platz für Wien (relativ) entgegen: „ Wir sind sehr dankbar für den ECDL. Für unsere Schüler*innen ist es wie ein Tor zu Welt. Wie eben der Auto-Führerschein. Er erleichtert ihnen später den Berufseinstieg. ”

” Das BG/BRG Pichelmayergasse belegte in Wien den 1. Platz (absolute Zahlen). Dies sei laut Lehrer Johannes Peutl auf die besonders motivierten Eltern zurückzuführen: „ 50 % der Eltern unserer Schüler*innen arbeiten mit Excel in ihren Jobs und die wissen einfach sehr gut, wie wichtig der ECDL ist. ”

Fotos von der Veranstaltung finden Sie hier.

