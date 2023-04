Öffentlicher Produktrückruf: BILLA Schinken Ei Wrap 170G

Der Hersteller Wojnar's Wiener Leckerbissen GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes das Produkt BILLA Schinken Ei Wrap 170G zurück.

Wiener Neudorf (OTS) - Aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Listeria monocytogenes kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Es wird daher vom Verzehr dieses Produktes abgeraten!

Produktdaten: BILLA SCHINKEN EI WRAP 170G (V-EAN: 9002233059979)

Mindesthaltbarkeitsdatum: MHD 08.05.2023

Aus Sicherheitsgründen wurde der gesamte Warenbestand – also alle Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten – des Produktes aus dem Verkauf genommen.

- Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.

- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wojnar‘s Wiener Leckerbissen

Delikatessenerzeugung GmbH per Mail an office@wojnar.at

Der Lieferant Wojnar‘s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist

Rückfragen & Kontakt:

REWE International AG

Mag. Paul Pöttschacher

Konzernpressesprecher

+43 2236 600 5267

p.poettschacher @ rewe-group.at

https://rewe-group.at