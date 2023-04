AVISO: Saubere Hände - Stoppt Korruption Abend im Volkstheater (4. Mai) und Kabarett-Gala “Lachen gegen Korruption” (6. Mai)

Saubere Hände - Stoppt Korruption Abend im Volkstheater: Eine Diskussionsrunde anlässlich ein Jahr Volksbegehren und vier Jahre Ibiza, am 4. Mai, um 20 Uhr in der Roten Bar

Wien (OTS) - Dieser Tage jährt sich das Rechtsstaat- und Anti-Korruptionsvolksbegehren zum ersten, die Veröffentlichung des Ibiza-Videos zum bereits vierten Mal. Anlass genug, dass die Initiative Saubere Hände und das Volkstheater Wien in die Rote Bar einladen, um Bilanz zu ziehen.

Denn was ist seither geschehen? Wieso hat es ein Volksbegehren gebraucht? Was hat das Ibiza-Video ausgelöst? Was ist seit dem Volksbegehren passiert? Und was nicht? Was bewegt Österreich heute? Zudem soll ein Ausblick in die Zukunft gewagt werden: 2024 finden die nächsten Nationalratswahlen statt. Nicht zuletzt im Zuge der jüngsten Landtagswahlen ist wieder deutlich geworden, wie eng Wahlergebnisse mit Medienkorruption und mangelnder Informationsfreiheit zusammenhängen können. Was braucht es für faire Wahlen 2024, was kann man von der Politik erwarten? Was sind die aktuellen Probleme? Was könnten Lösungsansätze sein?

Es diskutieren unter anderem Julian Hessenthaler, Dossier-Journalistin Julia Herrnböck und Volksbegehren-Initiator Martin Kreutner, moderiert von Saubere Hände-Initiatorin Ursula Bittner.

Im Anschluss wollen wir noch den Abend in der Roten Bar gemeinsam ausklingen lassen.

Veranstaltung zugunsten der Initiative “Saubere Hände” und des Anti-Korruptionsvolksbegehren am 6. Mai 2023, um 11 Uhr (bis ca 13 Uhr) im CasaNova Wien

Zum dritten Mal in diesem Jahr findet die Kabarett-Matinee “Lachen gegen Korruption” von der Initiative Saubere Hände im CasaNova Wien statt. Am 6. Mai bringen uns die Kabarettist:innen Gregor Seberg, Magda Leeb und Berni Wagner zum Lachen, während Ursula Bittner (Sprecherin von Saubere Hände und Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace) und Martin Kreutner (Anti-Korruptionsvolksbegehren) auf der Bühne gemeinsam über Korruption aufklären.

Die Kabarett-Reihe möchte mit Humor Bewusstsein für Korruption schaffen, das Publikum informieren und Lösungswege aufzeigen - denn auf politischer Ebene fehlt es noch immer an umfassenden Lösungen. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Anti-Korruptions-Initiative “Saubere Hände” sowie dem Rechtsstaat- und Anti-Korruptionsvolksbegehren zugute.

Tickets zum Kabarett finden Sie hier:

https://casanova.wien-ticket.at/de/shop_de

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Es besteht die Möglichkeit, Interviews mit den Künstler:innen und den Vertreter:innen der Organisationen zu führen. Wir bitten um eine Voranmeldung unter: info @ sauberehaende.org

