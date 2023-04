VP-Mahrer: Gratulation an Kai Wegner

CDU-Politiker wird Regierender Bürgermeister von Berlin - Bürgerliche Stadtpolitik auf der Höhe der Zeit

Wien (OTS) - „Ich darf dem neu gewählten Regierenden Bürgermeister von Berlin Kai Wegner im Namen der Wiener Volkspartei die allerbesten Glückwünsche übermitteln“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion.

Der Wahlerfolg der CDU bzw. die Wahl von Wegner zeige wie bürgerliche Stadtpolitik auf der Höhe der Zeit aussieht. Wegner habe sich in keiner Weise gescheut – trotz massiven Widerstands von linker Seite -die wirklich heißen Eisen unserer Zeit, vor allem im Migrationsbereich, anzufassen. Die Wählerinnen und Wähler in Berlin haben diese ehrlichen Bemühungen anerkannt und an der Wahlurne entsprechend belohnt.

„Diese authentische, ehrliche und realitätsbezogene Politik ist auch ein Vorbild für die Volkspartei in Wien“, so Mahrer weiter und abschließend: „Ich wünsche dem neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin alles Gute für die Zukunft und die Umsetzung der ambitionierten Ziele."

