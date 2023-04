APA-Tech: Programmieren probieren am Töchtertag

Technik-interessierte Mädchen sammelten bei der IT-Unit der APA am Wiener Töchtertag Programmier-Erfahrungen sowie berufliche Einblicke

Wien (OTS) - Im Rahmen des Wiener Töchtertages besuchten 19 Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren gestern, Donnerstag, 27. April, APA-Tech, das IT-Unternehmen der APA. „Programmieren probieren“ war das Motto des Vormittags, auf der Tagesordnung standen das Kennenlernen einiger Programmier-Basics und ein Workshop zur eigenständigen Umsetzung spannender Projekte mittels eines Minicomputers. Neben dem spielerischen Umgang mit Technik erhielt die Gruppe auch Einblicke in den Berufsalltag bei Österreichs führendem IT-Spezialisten für Medienanwendungen.

Der Wiener Töchtertag wird jährlich gemeinsam von der Bildungsdirektion Wien, der Wirtschaftskammer Wien, Frauenstadträtin Kathrin Gaál und dem Frauenservice Wien veranstaltet. Dabei sollen Mädchen die Vielfalt der beruflichen Optionen aufgezeigt und technische, handwerkliche und naturwissenschaftliche Berufe nähergebracht werden. Zahlreiche Unternehmen öffnen an diesem Tag ihre Tore.

APA-Tech nahm in diesem Jahr nach einer Corona-bedingten Pause zum vierten Mal am Wiener Töchtertag teil. „Aus unserer Sicht gibt es keine ‚Männer- oder Frauenberufe’. IT durchdringt unser Leben, ist kreativ und braucht Diversität. Ich möchte jede Gelegenheit nutzen, allen Interessierten eine Perspektive ihrer möglichen zukünftigen Rolle anzubieten – denn die geht weit über das reine Schaffen von Technologie hinaus“, betonte APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky.

Über APA-Tech

APA-Tech umfasst das Leistungsangebot der APA-IT Informations Technologie GmbH, einem Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur. APA-Tech entwickelt Komplettlösungen in den Bereichen Media Solutions und Hosting/Outsourcing und ist IT-Supporter der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer (Medien-)Unternehmen, darunter renommierte Kundinnen und Kunden wie Cineplexx, ORF u.v.m.

