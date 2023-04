EINLADUNG ISS ÖSTERREICH JAHRESPRESSEGESPRÄCH

Donnerstag, 4. Mai 2023, um 9.00 Uhr, ISS Headoffice

Wien, am 28. April 2023. Die letzten Jahre waren durch unvorhersehbare Ereignisse und deren beträchtliche Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Wirtschaft gekennzeichnet. Erfreulicherweise ist es ISS in Österreich trotzdem gelungen, 2022 das beste Ergebnis seit Bestehen des Unternehmens zu erzielen. Wie dieses konkret aussieht und wie wir als österreichischer und internationaler Marktführer die aktuellen Herausforderungen - wie Inflation, Fachkräfte- und Ressourcenmangel, fehlende Innovationen und einer nur langsam voranschreitenden Digitalisierung – bewältigen und dabei weiter wachsen werden, welche tiefgreifenden Veränderungen allgemein in der Branche zu erwarten sind und warum bei aller technischer Weiterentwicklung der Mensch auch künftig im Mittelpunkt stehen wird, präsentieren wir im Rahmen unseres

ISS ÖSTERREICH JAHRESPRESSEGESPRÄCHS

am Donnerstag, dem 4. Mai 2023, um 9.00 Uhr,

im ISS Österreich Headoffice THEPLACE

1020 Wien, Lassallestraße 1,

zu dem wir Sie hiermit herzlich einladen.

Ihre Gesprächspartner sind:

KR Erich Steinreiber, CEO ISS Österreich und

Erwin Scheiblehner, CFO ISS Österreich

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und danken für Ihre Anmeldung bei: daniela.haertel@at.issworld.com ; Rückfragen gerne unter +43 664 80574 1620.

Ohne Anmeldung ist eine Teilnahme leider nicht möglich.



So erreichen Sie uns:

Das ISS Headoffice THEPLACE ist öffentlich einfach via Schnell-, U- und Straßen-Bahn, Station Praterstern , zu erreichen.

Sollten Sie mit dem PKW kommen, können wir gerne einen Parkplatz für Sie reservieren; dafür benötigen wir bitte eine Anmeldung per Mail .

Über ISS:

ISS Österreich ist der erfolgreiche Marktführer für Facility Services. Rund 7.000 Mitarbeiter:innen aus 92 Nationen betreuen derzeit Gebäude und Anlagen, schaffen sichere Räume zum Wohlfühlen und versorgen Menschen. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung bietet ISS seinen Kunden ein einzigartiges sowie vielfältiges Leistungsportfolio rund um Büro- und Industriegebäude sowie Flughäfen und Gesundheitseinrichtungen: Cleaning (Hygienelösungen), Technical (Gebäudetechnik), Food (Mitarbeiterverpflegung), Security (Sicherheitslösungen) & Support Services (Rezeption und interner Support), Workplace (Arbeitsplatzgestaltung) sowie IFS (Integrierte Facility Services).



Rückfragen & Kontakt:

Daniela Härtel

Team Manager Kommunikation ISS Österreich

+43 664 80 574 1620

daniela.haertel @ at.issworld.com