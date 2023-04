Oö. Volksblatt: "Wichtige Säule" (von Roland Korntner)

Ausgabe vom 28. April 2023

Linz (OTS) - Klar ist, dass der Medienmarkt im Umbruch ist und dass die Digitalisierung auch in dieser Branche rasend voranschreitet. Klar ist aber auch, dass die Verlage den Großteil der Einnahmen nach wie vor aus ihren klassischen Printprodukten sowie durch Abos einnehmen und sich online (noch?) wenig verdienen lässt. Klar ist ferner, dass das Geschäftsmodell mit Pflichtveröffentlichungen für Unternehmen in der Wiener Zeitung längst überholt war.

Schade ist es trotzdem, dass die bisher älteste, noch erscheinende Tageszeitung — seit 1703, damals noch als Wiennerisches Diarium — eingestellt wird. Dass keines der vorliegenden Konzepte zur Weiterführung — bis hin zur von Christoph Leitl unterstützten Idee, aus ihr eine europäische Zeitung als Stimme für die EU (mit Übersetzungen) zu machen — aufgegriffen wurde.

Denn klar ist auch, dass mit dem Aus der Wiener Zeitung als täglich erscheinendes Printmedium, das heimische Angebot wieder ein Stück kleiner wird. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Verbände der Österreichischen Zeitungen (VÖZ) und Privatsender (VÖP) aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht nur einen allmächtigen ORF befürchten, sondern auch die Medien- und damit auch Meinungsvielfalt im Land in Gefahr sehen. Doch genau die ist bekanntlich und unbestritten eine wichtige Säule der Demokratie. Das darf man nie vergessen!

