Nationalrat - SPÖ-Matznetter: Integration ist ein Schlüssel zur Bekämpfung des Fachkräftemangels

Fehlen von Fachkräften zieht sich quer durch alle Bereiche – FPÖ feindet Zuwanderer an, die fleißig arbeiten, und verschärft damit das Problem

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik an der FPÖ übte SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter in seiner Plenarrede zum Fachkräftemangel. „Das Problem des Fachkräftemangels wird immer größer und zieht sich vom Gesundheitsbereich quer durch alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn die FPÖ meint, man könne das mit einer höheren Geburtenrate lösen, so habe ich eine schlechte Nachricht: Das wird sich nicht ausgehen! Daher müssen wir uns um die Integration jener bemühen, die nach Österreich kommen wollen, um zu arbeiten, und den Bedarf an Fachkräften für heute und morgen decken. Das ist der Schlüssel. Wenn diesen Menschen in Österreich allerdings Hass und Ablehnung entgegenschlägt, werden sie sich das lieber dreimal überlegen“, so Matznetter in Richtung FPÖ. ****

Es könne und dürfe kein Problem sein, so der SPÖ-Wirtschaftssprecher weiter, wenn Menschen mehrere Sprachen sprechen – so wie es die FPÖ immer gerne attestieren möchte. „Menschen, die nach Österreich kommen und arbeiten, haben sich etwas Besseres verdient als Anfeindungen. Unser Problem sind jene, die Menschen ausgrenzen, weil diese eine andere Sprache sprechen. Genau das macht die FPÖ und verunglimpft damit die Kinder und Kindeskinder vieler Zuwanderer, die in Österreich leben und fleißig arbeiten“, kritisiert Matznetter, der in diesem Zusammenhang an die Aussagen des niederösterreichischen FPÖ-Politikers Waldhäusl erinnerte, wonach es für Österreich besser wäre, wenn es weniger Menschen mit Migrationshintergrund gäbe. „Ich wünsche den FPÖ-Abgeordneten viel Glück im Spital, wenn dort niemand mehr mit Migrationshintergrund arbeitet. Dieser Zugang und Umgang mit engagierten Menschen ist widerlich und genau das Gegenteil von dem, was wir gegen den Fachkräftemangel brauchen!“, bekräftigte Matznetter. (Schluss) sr/lp

