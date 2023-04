„Horrorstall“ in Traismauer – SPÖ-Tierschutzsprecher Keck kündigt Sachverhaltsdarstellung an

Wien (OTS/SK) - „Es reicht“, stellte SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck zum Umstand fest, dass erneut Fotos aufgetaucht sind, die zeigen, unter welch unwürdigen Bedingungen nach wie vor Tiere im „Horrorstall“ in Traismauer gehalten werden. Keck kündigte daher eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft gegen den zuständigen Amtstierarzt und den Bezirkshauptmann von St. Pölten Land an. Diese hätten, so der SPÖ-Tierschutzsprecher am Donnerstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ, ein Tierhaltungsverbot aussprechen und die gehaltenen Tiere abnehmen müssen. Indem sie das nicht getan haben, seien sie für unnötiges Tierleid verantwortlich, das sie verhindern hätten können. ****

Keck verwies auf das Tierschutzgesetz, bei dem es im Paragraph 5, der das Verbot der Tierquälerei regelt, im Absatz 1 heißt: „Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen.“ Und weiter wird in diesem Paragraphen festgestellt: „Gegen Abs. 1 verstößt insbesondere, wer die Unterbringung, Ernährung und Betreuung eines von ihm gehaltenen Tieres in einer Weise vernachlässigt oder gestaltet, dass für das Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind oder es in schwere Angst versetzt wird.“

Der SPÖ-Tierschutzsprecher verwies darauf, dass ein Gericht den Landwirt nur zu einer Diversion verpflichtete, angeblich weil es mehrfache Kontrollen gegeben habe, die Verbesserungen bei der Tierhaltung gezeigt hätten. Zeitgleich zu dieser Verhandlung machte allerdings der VGT Fotos im Stall dieses Bauern, die tote Tiere und die gleichen unhaltbaren Zustände zeigen, wegen denen der Landwirt vor Gericht stand. „Das kann nicht akzeptiert werden. Es besteht somit der Verdacht, dass der Amtstierarzt und der Bezirkshauptmann die Verantwortung für unnötiges Tierleid tragen“, so Keck abschließend. (Schluss) PP/lp

