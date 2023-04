NUTZEN.LEBEN 2023 präsentierte vielfältige Lösungen für aktuelle Herausforderungen

Die diesjährige Ausgabe der Fachmesse rückte das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt. 1.800 Interessierte kamen bereits zu Mittag ins Design Center Linz zum Public Day.

Wien/Linz (OTS) - Gemeinsam mit dem Österreichischen Bundesheer, dem Land Oberösterreich, der Stadt Linz, der Landespolizeidirektion OÖ, dem Oö. Landes-Feuerwehrverband, dem Zivilschutzverband OÖ, der LINZ AG und dem Roten Kreuz OÖ hat die BBG fünf Schwerpunkte im Themenbereich Sicherheit in den Fokus gerückt: Mobilität & Feuerwehr, Vorbereitung auf Krisen, Katastrophen oder Blackout, IT-Sicherheit & Cybercrime, Nachhaltigkeit & Gesundheit. In vielfältigen Vorträgen wurde das Thema Sicherheit im Rahmen aktueller Herausforderungen beleuchtet. Bundesheer, Polizei und Feuerwehr präsentierten ihre Einsatzbereitschaft in einer beeindruckenden Leistungsschau im Rahmen der Nutzen.Leben2023, die gemäß den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens als „Green Meetings und Green Events“ zertifiziert worden ist.

„ Da die Nutzen.Leben heuer erstmalig für die Öffentlichkeit zugänglich war, konnten wir neben dem Fachpublikum sehr viele Interessierte im Linzer Design Center begrüßen. Unser besonderer Dank gilt allen Partnerorganisationen und den mehr als 80 Ausstellern, die uns dabei geholfen haben, das Thema Sicherheit so abwechslungsreich und vielschichtig zu präsentieren “, betonen Gerhard Zotter und Martin S. Ledolter, Geschäftsführer der Bundesbeschaffung GmbH.

Bewusstseinsbildung im Austausch mit der Bevölkerung

Eröffnet wurde der Public Day durch Katastrophenschutz-Landesrätin Michaela Langer-Weninger. Sie begrüßte die Einbindung und auch das große Interesse der Bevölkerung an der Fachmesse: „ Die Nutzen.Leben2023 hat eine großartige Gelegenheit geboten, die Leistungsfähigkeit unserer Nothilfeorganisationen wie Bundesheer, Polizei oder Landes-Feuerwehrverband zu erleben. Sie hat aber auch aufgezeigt: Krisenvorsorge geht uns alle an. Es freut mich, dass so viele Menschen diese Meinung teilen und sich für den Ernstfall vorbereiten. Eigenvorsorge ist eine wichtige Zusatzkomponente zu den Notfallplänen, die wir seitens der öffentlichen Hand, laufend erarbeiten. Nach den Eindrücken und Gesprächen des heutigen Tages bin ich überzeugt: Gemeinsam sind wir für einen Krisenfall gut gerüstet. “

„ Linz ist Innovationsstadt, klimafreundliche Industriestadt und Lebensstadt. Darum macht es mich besonders stolz, eine so renommiere Fachmesse wie die Nutzen.Leben2023 in Linz begrüßen zu dürfen. Die vielschichtigen Herausforderungen in diesem Jahr haben augenscheinlich gezeigt, wie wichtig es ist, zukunftsorientierte Lösungen zu finden. Der Public Day bot eine einmalige Gelegenheit für Veranstalterinnen und Veranstalter, sich mit Interessierten auszutauschen und Linz als Messestandort zu erleben. Nicht zuletzt konnten wir so einen wertvollen Beitrag zur Bewusstseinsbildung leisten – von Klimawandel über die Vorbereitung auf Krisen bis hin zu Cybersecurity “, betont Klaus Luger, Bürgermeister der Stadt Linz, der gemeinsam mit Landesrätin Michaela Langer-Weninger die feierliche Eröffnung des Public Day vorgenommen hat.

Die BBG auf Tour

Das große Publikumsinteresse an der Nutzen.Leben2023 hat eindrucksvoll gezeigt, dass die BBG und ihr Portfolio einen relevanten Beitrag zur Lösung aktueller Herausforderungen leisten. Der BBG bot die Messe die Gelegenheit, im direkten Kontakt mit ihren Kundinnen und Kunden – und jenen, die das noch werden wollen – ihr Angebot weiter auszubauen. „ Wir wollen diesen Austausch weiter forcieren und werden daher im Sommer und Herbst dieses Jahres auch in den übrigen Bundesländern zu Gast sein. Ziel dieser Bundesländertour ist es, die BBG für alle jene erfahrbar zu machen, die bei der Nutzen.Leben2023 nicht dabei sein konnten “, freuen sich Gerhard Zotter und Martin S. Ledolter auf die kommenden Monate. Mit wechselnden Themenschwerpunkten im Gepäck startet die BBG ihre Bundesländertour Ende Juni in Salzburg. Der Abschluss der Bundesländertour2023 wird Mitte Oktober in Wien stattfinden.

Weitere Informationen zur Bundesländertour2023 für öffentliche Auftraggeber unter www.bbg.gv.at/bundeslaendertour.



