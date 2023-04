Fachgespräch „Denkmalsturz und Diversität der Denkmallandschaft“

Wien (OTS/bda.gv.at) - Das Bundesdenkmalamt veranstaltet im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Österreichisches Denkmalschutzgesetz“ am 24. Mai 2023 ein Fachgespräch zum Thema „Denkmalsturz und Diversität der Denkmallandschaft“ im Museumsquartier Wien.

In den letzten Jahren waren Denkmale im öffentlichen Raum sowohl in Österreich, als auch in vielen anderen Ländern im Fokus postkolonialer bzw. allgemeiner politischer Kritik. Thema der Tagung soll also der Umgang mit umstrittenen Denkmalen sein: In welchen Diskursen nähern wir uns diesen Fragen? Welche Objekte im öffentlichen Raum halten wir weiterhin für zumutbar? Wie gehen wir mit Objekten um, die wir für nicht mehr zumutbar halten?

Ziel der Veranstaltung ist es auch aufzuzeigen, dass dieser Diskurs zwar aktuell aber nicht neu ist und sich die Frage nach der Beseitigung, der Rekontextualisierung oder gar der Umdeutung von Denkmälern immer wieder gestellt hat. Zudem soll bei diesem Fachgespräch der Blick ins Ausland gerichtet werden, um weitere Möglichkeiten des Umgangs mit ungeliebtem Erbe zu gewinnen. Es sollen aber auch aktuelle Beispiele aus Österreich diskutiert und Perspektiven abseits der „Cancel Culture“ gesucht werden.

Der zweite Teil der Tagung widmet sich dann der Frage, wie demokratische Denkmäler aussehen könnten und wie sich eine mögliche Demokratisierung der Denkmalwerte und damit der Denkmalbedeutung auf die Denkmallandschaft, nicht zuletzt in Österreich, auswirken könnte. Welche Objekte und Objektkategorien könnten dabei die Vielfalt und Diversität unserer modernen Gesellschaft repräsentieren und sollten daher auch auf ihre Schutzwürdigkeit hin überprüft werden? Welche Eigenschaften haben demokratische Denkmäler aufzuweisen? Wo sind blinde Flecken in der jetzigen Wahrnehmung unseres gemeinsamen und diversen europäischen Denkmalerbes?

Die Veranstaltung verspricht einen spannenden Austausch und eine Diskussion mit Expertinnen und Experten aus Österreich und dem europäischen Ausland.

Weitere Informationen sowie Anmeldung zur Veranstaltung (bis 12. Mai 2023) unter https://www.ots.at/redirect/bda2

