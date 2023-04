AK/ ÖGB Online-Pressegespräch: Wie Pendler:innen besser aussteigen würden

Wien (OTS) - Mit 30. Juni 2023 läuft die befristete Erhöhung von Pendlerpauschale und Pendlereuro aus, die 2022 aufgrund der stark gestiegenen Treibstoffpreise eingeführt wurde. Wer zur Arbeit pendelt, wird also mit Jahresmitte wieder weniger bekommen. AK und ÖGB haben ein Reformmodell ausgearbeitet. Ziel ist es, das Pendlerpauschale in einen Pendlerabsetzbetrag mit Ökobonus umzuwandeln. Warum das einfacher, ökologischer und gerechter als die bisherige Ausgestaltung ist, erklären Miriam Fuhrmann (ÖGB Volkswirtschaft) und Florentin Döller (AK Wien Steuerrecht) in einem Online-Pressegespräch.

Wann: Dienstag, 2. Mai, 9.00 Uhr

Wo: https://www.ots.at/redirect/teams.microsoft15

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei dem Online-Pressegespräch begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Miriam Koch

+43 1 50165 - 12893

miriam.koch @ akwien.at

wien.arbeiterkammer.at



ÖGB Kommunikation

Tel. 01 / 53 444 – 39263

presse @ oegb.at

www.oegb.at