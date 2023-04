„dokFilm“-Premiere „Das geheime Leben der Bäume“: Die Doku zum Sachbuch-Bestseller von Peter Wohlleben

Am 30. April um 22.15 Uhr in ORF 2 – zum Internationalen Tag des Baums

Wien (OTS) - Wenn es den Bäumen gut geht, wird auch die Menschheit überleben: Davon ist der als Autor und Dozent höchst erfolgreiche Förster Peter Wohlleben aus der Gemeinde Wershofen in Rheinland-Pfalz überzeugt. Mit seinem Sachbuch „Das geheime Leben der Bäume“ schuf er 2015 einen Bestseller und öffnete vielen Menschen die Augen für die verborgene Welt des Waldes. Denn: Alle sprechen über die Umwelt, hören dabei aber oft der Natur selbst gar nicht zu. Wohlleben hat sich zur Aufgabe gemacht, das zu ändern, und mit seinem Buch Millionen erreicht. Filmemacher Jörg Adolph machte daraus einen Dokumentarfilm, der einen faszinierenden Einblick in das komplexe Zusammenleben der Bäume gibt. Der Regisseur folgt gleichzeitig Peter Wohlleben dabei, wie er für ein neues Verständnis für den Wald wirbt. Das dabei fürs Kino entstandene intime wie humorvolle Porträt feiert am Sonntag, dem 30. April 2023, um 22.15 Uhr in ORF 2 seine „dokFilm“-Premiere. Eine dokumentarische Entdeckungsreise zu den letzten Geheimnissen vor unserer Haustür – mit spektakulären Naturfilm-Sequenzen und ungesehenen Wald-Bildern.

Als Peter Wohlleben 2015 sein Buch „Das geheime Leben der Bäume“ veröffentlichte, stürmte er damit über Nacht alle Bestsellerlisten:

Wie der Förster aus der Gemeinde Wershofen hat noch niemand über den Wald geschrieben. Auf unterhaltsame und erhellende Weise erzählt Wohlleben von der Solidarität und dem Zusammenhalt der Bäume. In Waldführungen und Lesungen bringt er den Menschen diese außergewöhnlichen Lebewesen näher.

Im Film reist Wohlleben nach Schweden zum ältesten Baum der Erde, er besucht Betriebe in Vancouver, die einen neuen Ansatz im Umgang mit dem Wald suchen, er schlägt sich auf die Seite der Demonstrantinnen und Demonstranten im Hambacher Forst. Peter Wohlleben ist davon überzeugt, dass wir Menschen nur dann überleben werden, wenn es auch dem Wald gut geht.

