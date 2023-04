Formel 1 im ORF: Baku-GP mit Premiere des „Sprint Shootout“

Von 28. bis 30. April live in ORF 1

Wien (OTS) - Zu einer Premiere kommt es am langen GP-Wochenende in Aserbaidschan, denn erstmals wird dabei ein sogenanntes „Sprint Shootout“ ausgetragen. Am Samstag, dem 29. April 2023, wird dabei erst ein Qualifying gefahren, das dann für die Startaufstellung für den kurz darauf stattfindenden Sprint (erstmals in einem Stadtkurs!) herangezogen wird. Für das Rennen am Sonntag, dem 30. April, zählt das Qualifying am Freitag, dem 28. April. ORF 1 überträgt dabei wie immer alle Trainings, den Sprint und das Rennen und bereitet einmal mehr die Rennen im „Formel 1 Motorhome“ auf.

Was das ORF-Team betrifft, kommt es in Baku zu einer weiteren Premiere: Das Expertenduo Robert Lechner und Thomas Preining war zusammen bisher noch nie direkt an der Rennstrecke unterwegs. Beide werden Ernst Hausleitner als Kokommentatoren unterstützen bzw. als Experten im Fahrerlager und am Startgrid ihre Expertisen einbringen. Alex Wurz und Ferdinand Habsburg verbringen das Wochenende bei der WEC in Spa. Alle Interviews aus Baku liefert Christian Diendorfer, Sendungsverantwortlicher und Teamleiter ist Marc Wurzinger.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 28. April

11.20 Uhr: Erstes freies Training

14.40 Uhr: F1 News

14.55 Uhr: Qualifying

Samstag, 29. April

10.20 Uhr: Sprint Shootout

15.10 Uhr: F1 News

15.25 Uhr: Sprint

Sonntag, 30. April

11.40 Uhr: F1 News

12.30 Uhr: GP von Aserbaidschan

15.10 Uhr: Formel 1 Motorhome

Die Formel-1-Saison auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel-1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsport-Fans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Videos-on-Demand aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

