Paul Burrell, Alexander von Schönburg und Lisbeth Bischoff am 28. April bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Anlässlich der bevorstehenden Krönung von King Charles III. sind am Freitag, dem 28. April 2023, um 21.20 Uhr mit Paul Burrell, dem ehemaligen Butler der Queen, Alexander von Schönburg, dem angeheirateten Großneffen von Prinz Philip, und Adelsexpertin Lisbeth Bischoff Kenner/innen und Insider/innen der britischen Königsfamilie zu Gast bei „Vera“ in ORF 2.

Eigens aus London kommt der ehemalige Butler der Queen, Paul Burrell, der 21 Jahre im Dienst der königlichen Familie war. Elf Jahre bei Queen Elizabeth, anschließend bei Charles und Diana und nach deren Trennung stand er in den letzten fünf Jahren ihres Lebens ausschließlich Lady Di zur Seite. Paul Burrell berichtet u. a. über die letzte große Liebe Dianas, die nicht Dodi Al-Fayed war, und er erzählt von der „Ehe zu dritt“, die Diana in Depression und Krankheit getrieben hat. Außerdem schildert er die Nacht, in der er allein am Sarg der ehemaligen Prinzessin Wache gehalten hat.

Ebenso ein Kenner der königlichen Familie und deren Charaktere ist Alexander von Schönburg, durch seine Heirat mit Irina von Hessen ein Großneffe von Prinz Philip. Als Teil der Royal Family war er mehrfach zu familiären Festen geladen und so schildert er u. a., wie man sich als Tischnachbar der Queen fühlt. Mit ernsthafteren Themen beschäftigt er sich in seinem aktuellen Buch „Was bleibt, was wird – die Queen und ihr Erbe“.

Vera Russwurm geht auch der Frage nach, inwieweit die diversen Eskapaden der Familie möglicherweise das Ende der Monarchie einläuten und welche Chancen Charles III. hat, dem Vormarsch der Anti-Monarchisten Einhalt zu gebieten. Dazu gibt es auch die Einschätzung der österreichischen Adelsexpertin Lisbeth Bischoff, die außerdem schildert, wie die Krönung von King Charles III. ablaufen wird.

