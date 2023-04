„Austria for Life“: Benefizshow live aus Schönbrunn zugunsten von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH am 29. April um 20.15 Uhr in ORF 1

Doku-Premiere „Austria for Life – Die Rückkehr der Krönungskutsche“ um 13.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Silvia Schneider und Christoph Feurstein führen durch die multimediale Benefizshow „Austria for Life“ zugunsten von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH, die am Samstag, dem 29. April 2023, im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn stattfindet und live ab 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen ist. Mit dabei sind mehr als 150 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler aus Tanz, Musik und Schauspiel – darunter Cornelius Obonya, Kristina Sprenger, Karl Markovics, Herbert Föttinger, Ina Regen, Cesár Sampson, Lidia Baich, Michael Dangl, TEYA & SALENA, Zoe Straub, Yasmo, Wanda und viele mehr. Die Show zeigt historisch entscheidende Momente auf dem Weg zur österreichischen Demokratie auf, in deren Rahmen Spenden für Kinder, Jugendliche und deren Familien zur Existenzsicherung, Lern- und Bildungsförderung und für psychosoziale Beratung gesammelt werden. Zahlreiche Prominente sowie Mitglieder der Garde des Österreichischen Bundesheeres nehmen während der Live-Übertragung die Spendenanrufe des Publikums entgegen. Zur Einstimmung auf das Charity-Event ist um 13.20 Uhr in ORF 2 die neue Dokumentation „Austria for Life – Die Rückkehr der Krönungskutsche“ zu sehen, die sich mit der Entstehung der in der Show verwendeten Kutschenreplik in den vergangenen Monaten befasst.

„Austria for Life“ wird auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Die Benefizshow wird live am Samstag, dem 29. April, um 20.15 Uhr in ORF 1 barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung für blinde und sehbehinderte Menschen von Johannes Karner und Sebastian Aster live audiokommentiert. Die Audioversion ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Dokumentation: „Austria for Life – Die Rückkehr der Krönungskutsche“ um 13.20 Uhr in ORF 2

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstand der Krönungswagen von Joseph II., der in Frankfurt 1764 zum römisch-deutschen König gekrönt wurde. Gery Keszler – Initiator der Aktion „Austria for Life“ – ließ für den großen Benefizevent im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn das Original mithilfe eines 3D-Druckers nachbauen. Die Dokumentation befasst sich mit der Entstehung der Kutschenreplik in den letzten Monaten: vom Scan, dem Unterbau, dem 3D-Druck bis zu den Fenstern und der Malerei. So entstand ein identischer Nachbau, der von zwölf Pferden gezogen wird und der zum ersten Mal am Samstag, dem 29. April, um 20.15 Uhr live in ORF 1 zu sehen sein wird. Die Kutsche wird dem Kunsthistorischen Museum für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

„Austria for Life“ für ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

Im Rahmen der Benefizshow am 29. April 2023 sammelt „Austria for Life“ wieder Spenden für die nationale Hilfsinitiative ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH. Projekt-Initiator Gery Keszler stellt damit zum zweiten Mal eine Benefizveranstaltung für ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH auf die Beine. Bereits am 28. Mai 2021 konnte Keszler mit einem Charity-Event mehr als 50 Kulturschaffende aller Genres für die gute Sache begeistern und damit 600.000 Euro an Spendengeldern zugunsten der Initiative lukrieren.

ÖSTERREICH HIFLT ÖSTERREICH ist eine gemeinsame Initiative von Österreichs führenden Hilfsorganisationen in Kooperation mit dem ORF und wurde 2020 als Reaktion auf die Corona-Krise ins Leben gerufen. Auch in den gegenwärtigen und zukünftigen inländischen Krisen- und Katastrophenzeiten wird ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH mit der Hilfe der Spenderinnen und Spender Menschen in Österreich unterstützen.

Vielschichtig wirksame Projekte der sechs Hilfsorganisationen

Die aktuelle Kampagne mit dem Leitthema „Multiple Krisen: Gemeinsam Kinder, Jugendliche und ihre Familien unterstützen“ hat zum Ziel, Kinder bzw. Jugendliche und vor allem deren Familien auf drei entwicklungsrelevanten Ebenen zu unterstützen und zu fördern: bei der Existenzsicherung, der Lern- und Bildungsförderung sowie der psychosozialen Beratung und Begleitung.

Alle Hilfsorganisationen, Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe, sind mit einer Reihe vielschichtig wirksamer Projekte an der Kampagne beteiligt, darunter beispielsweise die Caritas Lerncafés, die Schülerinnen und Schülern aus bildungsfernen Schichten im Alter von sechs bis 15 Jahren kostenlose Lern- und Nachmittagsbetreuung ermöglichen, der Mama-Baby-Sozialraum der Diakonie in Wien, der Frauen mit ihren Babys einen geschützten Bereich bietet, die anonyme und kostenlose Beratungshotline des Hilfswerks für Eltern und Erziehende, die WhatsApp-Peer-Beratung „time4friends“ des Roten Kreuzes, die Familienintensivbetreuung der Volkshilfe oder die Samariterbund-Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“ für kranke Kinder in Not.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at