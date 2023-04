ÖFB-Cup-Finale Rapid – Sturm live im ORF

Am 30. April um 20.15 Uhr in ORF 1; am 1. Mai Frauen-Cup-Finale ebenfalls live in ORF 1

Wien (OTS) - Das Spiel des Jahres live im ORF: Mit Rapid und Sturm treffen im ÖFB-Cup-Finale die beiden wohl populärsten Klubs des Landes aufeinander, das Stadion in Klagenfurt ist restlos ausverkauft, mit dem ORF sitzen die Fans in der ersten Reihe. Sturm Graz hat 2018 zum letzten Mal über den Cupsieg gejubelt, Rapid gewann zuletzt 2008. Entsprechend groß ist der Druck, der auf den beiden Vereinen lastet. Die Kommentatoren sind Oliver Polzer und Helge Payer, die Analysen steuern Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich bei.

Auch bei den Frauen steht die Entscheidung im Sportland-NÖ-Frauen-Cup-Finale an: ORF 1 überträgt am Montag, dem 1. Mai, um 14.50 Uhr live, wenn in Wiener Neustadt SKN St.Pölten auf Altach/Vorderland trifft. Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch, Moderatorin Kristina Inhof.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

