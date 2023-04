„Süßes Gift“ (AT) zum „Die Toten von Salzburg“-Jubiläum

Dreharbeiten zu zehntem Krimi der ORF/ZDF-Erfolgsreihe mit Michael Fitz, Fanny Krausz und Erwin Steinhauer

Wien (OTS) - Bis Ende Mai sind das Mozarteum, die Kapitelschwemme, das Marionettentheater, der Mönchsberg und andere malerische Orte in und um Salzburg Schauplatz für den nunmehr zehnten Krimi der ORF/ZDF-Erfolgsreihe „Die Toten von Salzburg“: „Süßes Gift“ (AT) und die berühmten Marzipankugeln der Mozartstadt geben Michael Fitz, Fanny Krausz und Erwin Steinhauer seit Mittwoch, dem 26. April 2023, in der gleichnamigen Jubiläumsfolge, in der sich alles um unabhängige Gasversorgung, Biogas und Energiewende dreht, Rätsel auf. Topbesetzt sind mit u. a. Karl Fischer, Johannes Zirner, Nathalie O`Hara, Nikolaus Barton, Helmut Bohatsch, Paula Siebert, Sebastian Edtbauer, Michael Schönborn, Susanne Czepl, Julia Koch, Wolfgang Oliver, Anna Maria Sturm und Ferdinand Seebacher auch diesmal wieder die Nebenrollen. Das Drehbuch stammt von Peter Koller, Regie führt erneut Erhard Riedlsperger. Zu sehen ist „Süßes Gift“ voraussichtlich 2024 in ORF 2.

„Die Toten von Salzburg“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria, dem Land Salzburg und der Stadt Salzburg. Die von Satel Film hergestellten Produktionen werden nach der Richtlinie „UZ 76“ des Österreichischen Umweltzeichens für „Green Producing“ umgesetzt, die vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) vorgegeben ist.

Mehr zum Inhalt

Blitzlichtgewitter im Salzburger Hotel Menuett. Der bayrische Energieminister Wittmann (Johannes Zirner) und die Salzburger Landtagspräsidentin Zirner (Susanne Czepl-Zrost) verkünden bei einer Pressekonferenz die Energiewende: Biogas. Der umtriebige Unternehmer Nussbaumer (Karl Fischer) soll diese mit seiner neuen Biogasanlage vorantreiben. Im Publikum: Hauptkommissar Mur (Michael Fitz), als verdeckter Personenschutz für Wittmann, Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer), ein alter Schulfreund Nussbaumers, und sein Ehemann Rene (Michael Schönborn). Sie werden rasch auf den Plan gerufen, als Wittmanns Chauffeur vor allen Anwesenden tot aus der Limousine fällt. Vergiftet! Mord aus Eifersucht? Oder war Energieminister Wittmann das eigentliche Ziel? Irene Russmeyer (Fanny Krausz) von der Kripo Salzburg und der bayrische Hauptkommissar Mur sind sich da ganz und gar nicht einig. Die Spuren führen sie zu einer explosiven Gegnerin privater Energieversorgung, ins Salzburger Marionettentheater und zu einem aserbaidschanischen Gasprinzen namens Gorkinski. Immer klarer zeichnet sich ein gefährliches, politisches Komplott ab, das mit brisanten privaten Motiven durchmischt ist und den Ermittlerinnen und Ermittlern alles abverlangt.

Alle bisherigen Folgen der Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ gibt’s zum Nachsehen auf Flimmit (flimmit.at).

