„Ingo Thiel – Ein Kind wird gesucht“ am 29. April in ORF 2: Heino Ferch im Auftakt zur TV-Krimireihe nach wahren Begebenheiten

ORF-Premiere um 20.15 Uhr: Der Fall Mirco

Wien (OTS) - Kriminalhauptkommissar Ingo Thiel ist in Mönchengladbach der Mann für die schwierigsten Fälle – und steht seit Aufklärung des Mordes am zehnjährigen Mirco im Jänner 2011 verstärkt in der Öffentlichkeit. Für die TV-Krimireihe „Ingo Thiel“, die auf tatsächlichen Begebenheiten basiert, schlüpft Heino Ferch in die Rolle des Ermittlers – in ORF 2 erstmals am Samstag, dem 29. April 2023, um 20.15 Uhr, wenn mit „Ein Kind wird gesucht“ die filmische Aufarbeitung des wahren Kriminalfalles rund um Mirco auf dem Programm steht.

Das Verbrechen erschütterte nicht nur Deutschland: Als der zehnjährige Mirco im Herbst 2010 in Nordrhein-Westfalen verschwand, startete eine der aufwendigsten Ermittlungen in der deutschen Kriminalgeschichte – u. a. mit zahlreichen Suchaktionen, die es in dieser Größenordnung bis dahin in Deutschland noch nicht gegeben hatte. Kriminalhauptkommissar Ingo Thiel war es, der damals den Einsatz von bis zu 1.000 Beamten koordinierte und schließlich – nachdem die Leiche des Buben entdeckt wurde – Mircos Familie versprach, alles zu tun, um den Mörder zu finden.

Der 2020 verstorbene Regisseur Urs Egger („Das Wunder von Wörgl“) inszenierte 2017 nach einem Drehbuch von Fred Breinersdorfer und Katja Röder den aufsehenerregenden Fall nach wahren Begebenheiten und rückte die harte Realität der Polizeiarbeit in den Mittelpunkt. Für Heino Ferch („Spuren des Bösen“) als Sonderermittler Ingo Thiel ist nach dem Verschwinden des zehnjährigen Mirco Aufgeben keine Option – gemeinsam mit seinem Team geht er rastlos, nahezu manisch, jedem Hinweis nach. In weiteren Rollen spielen u. a. Silke Bodenbender, Johann von Bülow, Felix Kramer und Julika Jenkins.

Mehr zum Inhalt von „Ingo Thiel – Ein Kind wird gesucht“:

Für die Eltern des kleinen Mirco bricht eine Welt zusammen, als ihr zehnjähriger Sohn nach dem Fußballtraining spurlos verschwindet. Voreilig versichert Sonderermittler Ingo Thiel (Heino Ferch) den besorgten Eltern, den Buben um jeden Preis zu finden. Suchtrupps durchkämmen die Gegend, ein vielköpfiges Ermittlerteam wertet Tausende Hinweise aus, sogar Kampfjets mit Wärmebildkameras kommen zum Einsatz. Im Zuge einer der größten Suchaktionen des Landes wird jeder Stein umgedreht – scheinbar ohne Erfolg.

Weiterer Fall für „Ingo Thiel“ im ORF

Am Samstag, dem 10. Juni, zeigt ORF 2 um 20.15 Uhr „Ingo Thiel – Ein Mädchen wird vermisst“ – ebenfalls nach einer wahren Begebenheit: Es ist schon stockdunkel, als Nele als letzte ihrer Synchronschwimmgruppe aus dem Pool steigt. Als kurz darauf ihre Mutter beim Schwimmbad eintrifft, um die 14-Jährige abzuholen, fehlt von Nele jedoch jede Spur. Noch in derselben Nacht nimmt eine Sonderkommission unter der Leitung von Hauptkommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) die Suche nach der Schülerin auf. Schnell zeigt sich, dass es in der Familie kriselt und Nele womöglich aus Ärger über ihren kontrollwütigen Vater ausgerissen ist. Doch bewusst ermittelt Thiel in alle Richtungen.

