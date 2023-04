„300 Jahre Belvedere – Wohnen wie ein Prinz“: Neue ORF-III-Dokumentation zum Jubiläum präsentiert

TV-Premiere am 9. Mai im Rahmen eines vierteiligen ORF III-„Erbe Österreich“ Themenabends

Wien (OTS) - Drei Jahrzehnte nach dem Ende des Großen Türkenkrieges ließ Prinz Eugen dort, wo zuvor die osmanischen Kanonen standen, das Schloss Belvedere errichten. Nach einer Rekordbauzeit von zweimal drei Jahren bildete das Prachtgebäude die Glorie seines Bauherrn ab. Viel Liebe und Energie hatte er in das Anwesen gesteckt, das im unteren Bauteil Wohnsitz war und oben auf dem Hügel der Repräsentation diente. Zum 300-jährigen Jubiläum widmet sich eine neue ORF-III-Produktion der Entstehungsgeschichte des historischen Bauwerks. „300 Jahre Belvedere – Wohnen wie ein Prinz“ feiert am Dienstag, dem 9. Mai 2023 um 20.15 Uhr im Rahmen eines vierteiligen ORF III-„Erbe Österreich“-Themenabends TV-Premiere. Gestern, am Mittwoch, dem 26. April, wurde die von Udo Maurer gestaltete Dokumentation im Beisein von Wolfgang Bergmann, wirtschaftlicher Geschäftsführer Belvedere, und ORF-Programmgeschäftsführer Peter Schöber im Marmorsaal des Oberen Belvedere präsentiert.

Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III:

„Das Belvedere ist – neben anderen Sehenswürdigkeiten, die Wien und Österreich zu bieten haben – eines der großen Wahrzeichen unseres Landes, steht es doch ikonografisch sowohl für Kunst und Architektur als auch Zeitgeschichte. Als Ort der Staatsvertragsunterzeichnung ist es unauslöschlich im historischen Bewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher verankert. Ganz bewusst haben wir daher 2021 das Belvedere als Spielstätte für die erste große Live-Übertragung eines Konzerts mit Publikum nach den Zeiten der Pandemie gewählt – mit den Superstars der Klassik aus Wien, aus dem Belvedere, in die Welt. Darüber hinaus haben sich etliche ORF-III-Dokumentationen mit dem historischen Bauwerk und auch mit seiner Bedeutung als wesentliche Stätte der österreichischen Kunst beschäftigt. Ich freue mich daher besonders, dass die bereits über ein Jahrzehnt dauernde Zusammenarbeit mit dem Belvedere zu diesem Jubiläum ihre Fortsetzung findet. Mein großer Dank gilt der Geschäftsführung, Stella Rollig und Wolfgang Bergmann, denen ich ganz herzlich zum großen runden Geburtstag gratulieren möchte.“

Wolfgang Bergmann, wirtschaftlicher Geschäftsführer Belvedere:

„Wir alle kennen das Belvedere als Museum von Weltrang und als Ort der Staatsvertragsunterzeichnung. Der Film ‚300 Jahre Belvedere – Wohnen wie ein Prinz‘ von ORF III wirft einen spannenden Blick auf die weniger bekannte Frühgeschichte des Hauses und seinen Erbauer. Es ist eine wirklich gelungene Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.“

„300 Jahre Belvedere – Wohnen wie ein Prinz“ ist eine Koproduktion von ORF III Kultur und Information und pre tv, Gesellschaft für Film und Videoproduktion m.b.H.

Vierteiliger „Erbe Österreich“-Abend zu 300 Jahre Belvedere am 9. Mai

ORF III präsentiert anlässlich des 300-jährigen Jubiläums von Schloss Belvedere einen umfangreichen Themenabend. Nach der Premiere der Neuproduktion „300 Jahre Belvedere – Wohnen wie ein Prinz“ (20.15 Uhr) folgt die Dokumentation „Mein Belvedere – Prinz Eugen und sein Schloss“ (21.05 Uhr). Regisseur Udo Maurer, der die barocke Anlage umfassend mit der Drohne abgeflogen ist, hat sich darin erstmals filmisch der Entstehungsgeschichte dieses einzigartigen Wiener Bauwerks gewidmet. Anschließend zeigt ORF III die Produktion „Das Wien des Prinz Eugen“ (21.55 Uhr), in der sich Moderator Karl Hohenlohe mit einem Wien befasst, das ohne den großen Heerführer ganz anders ausgesehen hätte. In der anschließenden neuen Ausgabe der Reihe „Aus dem Rahmen“ mit dem Titel „Geheimnisvolles Belvedere – 300 Jahre Kriege, Prunk und Kunst“ (22.45 Uhr) beleuchtet Hohenlohe die barocke Schlossanlage eingehender.

