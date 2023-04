Wiener Bäder: Saisonstart am 2. Mai

17 Freibäder und 11 Familienbäder öffnen pünktlich um 9 Uhr

Wien (OTS) - Die Badesaison 2023 öffnet mit 17 Freibädern und 11 Familienbädern am 2. Mai – ohne pandemiebedingte Einschränkungen oder Empfehlungen. Vizebürgermeister und zuständiger Stadtrat für Wiener Bäder Christoph Wiederkehr und der Abteilungsleiter der MA 44, Hubert Teubenbacher, besuchten heute das Großfeldsiedlungsbad und präsentierten die Neuerungen der heurigen Badesaison.

Vorbereitungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen

Trotz niedriger Temperaturen Anfang April arbeiteten die Mitarbeiter*innen der Wiener Bäder vier Wochen auf Hochdruck, um alle Schwimmbecken, Badeeinrichtungen und Liegeflächen wieder in Schuss zu bringen.

„Die Wiener Bäder sind bereit! Wir freuen uns auf die kommende Badesaison, die den Wienerinnen und Wienern einen unvergesslichen Sommer voller Freizeitspaß ermöglicht. Auch in diesem Jahr steht den Gästen der Wiener Bäder ein abwechslungsreiches Angebot zur Verfügung – wie zum Beispiel Kinderprogramme oder Schwimm- und Sportkursen freuen. Ein herzliches Dankeschön geht an unser Team, das hart dafür gearbeitet hat, alles für eine erfolgreiche Saison vorzubereiten“, so Vizebürgermeister und zuständiger Stadtrat für Wiener Bäder Christoph Wiederkehr.

Im Großfeldsiedlungsbad laufen aktuell auch bereits die Bauarbeiten für eine zweite Schwimmhalle. Zusätzlich wird die Erneuerung des Daches der bestehenden Halle ab Juli in Angriff genommen.

Bäderbauprogramm: 115 Millionen Euro werden bis 2030 investiert

Die Bäderstrategie 2030 sieht neben einem Bauprogramm von zwei Trainingshallen und drei Schwimmhallen auch die optimale Nutzung der bestehenden Grundflächen und die zeitgemäße Aufwertung des Angebotes vor. Im Zeitraum von 2021 bis 2030 werden im Rahmen dessen mehr als 115 Mio. EUR in die Wiener Bäder investiert.

Im Zuge dessen erhält in diesem Jahr das Brigittenauer Bad ein neues Außenbecken. Mit eigenem Eingang und eigenen Umkleiden kann das Freibecken und der Freibereich künftig unabhängig vom Hallenbad als kleines Freibad betrieben werden. Die Eröffnung ist mit Ferienbeginn 2023 vorgesehen, dass Hallenbad bleibt wegen der Dachsanierung noch bis Oktober gesperrt.

Des Weiteren wird im Angelibad der Beachvolleyballplatz sowie der kombinierte Fußball- und Basketballplatz neu hergestellt. Die mit 102 Meter längste Rutsche der Städtischen Bäder im Schafbergbad muss generalsaniert werden. Gleichzeitig wird ein neues Rutschenzielbecken mit einem Sofaauslauf errichtet.

Weitere zentrale Projekte, die in den vergangenen beiden Saisonen fertiggestellt wurden:

Erneuerung des Wellenbeckens in Edelstahlausführung im Strandbad Gänsehäufel

Errichtung von drei weiteren Beachvolleyballplätzen im Strandbad Gänsehäufel

Errichtung neuer Kinderbecken im Simmeringer Freibad

Erneuerung des Vorplatzes im Ottakringer Bad

Herstellung der Barrierefreiheit im Jörgerbad

Errichtung von Sportplätze für Fußball, Beachvolleyball, Basketball im Großfeldsiedlungsbad

Errichtung von zwei weiteren Beachvolleyballplätzen im Schafbergbad

Errichtung eines Wasserspielgarten und Flächenerweiterung im Freibereich des Jörgerbades

Errichtung eines Wasserspielgarten im Freibereich des Hallenbades Brigittenau

Errichtung eines Wasserspielgarten im Freibereich des Hallenbades Floridsdorf

Errichtung von Sportplätzen, auch zur Mehrfachnutzung, im Ottakringer Bad

Erneuerung des Badesteges im Strandbad Alte Donau



Sport, Kinderclub und Kinderschwimmkurse

Auch heuer werden in den Wiener Bädern die beliebten Sport- und Kinderanimationsprogramme angeboten. Animationsteams und Volleyballtrainer*innen touren durch die größeren Sommerbäder. Erlebnispädagogischen Englischunterricht gibt es wieder in den Sommerferien jeden Donnerstag im Familienbad Schweizergarten (11 Uhr) und in den Freibädern Laaerbergbad (13.30 Uhr) und Angelibad (15.30 Uhr).

Nach den erfolgreichen Ersatzschwimmkursen für Volksschulkinder im Vorjahr bieten die Wiener Bäder 2023 zudem verstärkt Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche an. In den Sommerferien 2023 können in 10-tägigen Intensivschwimmkurs mit maximal 6 Teilnehmer*innen pro Kurs die wichtigsten Schwimmkenntnisse erlernt werden. Die Kurse finden jeweils zwei Wochen von Montag bis Freitag statt. Sie kosten 100 Euro pro Teilnehmer*in. Die Anmeldung ist online ab Juni 2023 möglich. Auf Nachfrage gibt es auch Kurse für Erwachsene.

Energiesparmaßnahmen der Wiener Bäder

„Seit über 20 Jahren beschäftigen sich die Wiener Bäder mit dem Thema Wasser- und Energieeinsparung. In sogenannten Energie-Einspar-Contracting-Projekten werden mit Fachfirmen Energie- bzw. Wassersparmaßnahmen erarbeitet und vorfinanziert“, so Abteilungsleiter der MA 44, Hubert Teubenbacher. Die Rückzahlung erfolgt ausschließlich im Wege der eingesparten Betriebskosten und nach der derzeitigen durchschnittlichen Amortisationszeit gehen die technischen Anlagen in das Eigentum der Stadt Wien über.

Ausgehend von den damaligen Werten konnten an 16 Standorten bei einer Investitionssumme von rund 78 Mio. Euro bereits Einsparungen von 35.271 MwH Energie und 1,073.647 m3 Wasser garantiert werden, das entspricht 6.883 Tonnen CO2 pro Jahr.

Aktuell ist an drei weiteren Standorten ein Energie-Einspar-Contracting in Ausarbeitung, wo die weitere Errichtung von PV-Anlagen im Umfang von rd. 2.000m² (Leistung 435kWp) und zur Dekarbonisierung auch der Einsatz von Wärmepumpen (Gesamtleistung 1.440kW) geplant ist. Eine jährliche Einsparung mehr als 8.000MWh wird angestrebt.

Mit 17. September endet die Badesaison.

Weitere Infos gibt es unter wien.gv.at/baederoder unter der Bäder-Info-Nummer 60112/8044.





