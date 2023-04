Digitaler Salon zur digitalen Zukunft des Wirtschaftsstandorts Wien

Einfluss von digitalen Technologien & künstlicher Intelligenz auf die Stadtentwicklung

Wien (OTS/RK) - Am 13. April 2023 lud die DigitalCity.Wien zum Digitalen Salon ins Mozarthaus Vienna. Die Veranstaltung widmete sich dem Thema „Wien als humaner Wirtschaftsstandort mit internationaler Leuchtkraft“. Das Event wurde von der UIV Urban Innovation Vienna, einem Unternehmen der Wien Holding, im Auftrag der Stadt Wien (MD-OS/PIKT) koordiniert.

Was macht die Stadt Wien zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort mit hohem internationalem Ansehen? Welche Chancen und Risiken ergeben sich in der Zukunft durch digitale Technologien und künstliche Intelligenz? Und inwiefern kann der Digitale Humanismus zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts beitragen? Diese Fragestellungen wurden bei dem Digitalen Salon diskutiert. Rund 55 Gäste haben an dem Event teilgenommen, mitdiskutiert und sich vernetzt.

Digitaler Salon thematisiert die Zukunftsthemen der Stadtentwicklung

Der Digitale Salon ist ein exklusives Austausch- und Vernetzungsformat der DigitalCity.Wien, bei dem Entscheidungsträger*innen aus der Stadt gemeinsam mit Akteur*innen aus der Wissenschaft und Digitalwirtschaft über die digitale Transformation der Stadt Wien diskutieren. Die Eröffnungsrede hielt Peter Hanke, Amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke. Im Anschluss folgte eine Keynote von Alice Schmidt, Global Sustainability Advisor und Autorin. Nach einem kurzen Impulstalk von IT-Spezialist Nahed Hatahet über Digitale Transformation und Arbeitsplatzkultur gab es ein moderiertes Gespräch zwischen Stadtrat Peter Hanke, Klemens Himpele, CIO der Stadt Wien sowie Alice Schmidt und Nahed Hatahet

Stadtrat Peter Hanke über den Einfluss der Digitalisierung auf den Wirtschaftsstandort

Der Digitale Humanismus gilt als Leitprinzip für die digitale Transformation der Stadt Wien und trägt auch international zum hohen Ansehen des Wirtschaftsstandorts bei. „Der Wiener Weg der Digitalisierung steht für Mitbestimmung, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit im digitalen Raum. Mit dem humanistischen Ansatz stellen wir sicher, dass der Mensch in den Mittelpunkt der Digitalisierung gerückt wird und eine hohe Lebensqualität durch digitale Technologien ermöglicht wird“, sagt Stadtrat Peter Hanke. „Die Wirtschafts- und Innovationsstrategie Wien 2030 bildet den Rahmen, um wichtige Zukunftsthemen wie die Digitalisierung zu verankern und den Wirtschaftsstandort Wien langfristig zu stärken“, so Stadtrat Peter Hanke.

Alice Schmidt hielt Keynote über künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit

Global Sustainability Advisor und Autorin Alice Schmidt sprach in ihrer Keynote über digitale Trends, Entwicklungen und die notwendigen Regulierungen. „Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern muss zielgerichtet auf die nachhaltige und soziale Transformation wirken“, sagt Alice Schmidt. „In Hinblick auf die künstliche Intelligenz können wir von neuen Jobs, innovativen Lern- und Arbeitsmethoden und Optimierungen im Energie-, Gesundheits-und Bildungsbereich profitieren. Gleichzeitig müssen Risiken wie die Verbreitung von Fake News, Wahlbeeinflussung oder Datenmissbrauch minimiert werden. Es ist entscheidend, dass Regulierungen geschaffen werden, die auf Transparenz, Fairness, Verantwortung, Ethik, Sicherheit, Datenschutz und Autonomie des Menschen aufbauen“, so Schmidt.

„Künstliche Intelligenz ist ein wesentlicher Treiber der Digitalisierung und birgt viele Chancen und Herausforderungen für eine digitale, humane Stadt. Wir sehen am Wirtschaftsstandort Wien großes Potenzial, um die Diskussion rund um künstliche Intelligenz voranzutreiben und innerhalb der europäischen Union für die richtigen Regulierungen miteinzutreten“, ist Klemens Himpele, CIO der Stadt Wien überzeugt.

Über den Digitalen Salon der DigitalCity.Wien

Der Digitale Salon ist eine Veranstaltungsreihe der DigitalCity.Wien, einer Initiative der Stadt Wien und des Wiener Digitalstandortes zur Vernetzung von Stadt, Wirtschaft und Wissenschaft. Die Initiative wurde mit dem Ziel gegründet, mögliche Lösungen zur Behebung des bestehenden IT-Fachkräftemangels am Standort Wien zu entwickeln und die Sichtbarkeit der IKT Branche zu erhöhen. Die Initiative wird von der Klima- und Innovationsagentur UIV Urban Innovation Vienna im Auftrag der Stadt Wien (MD-OS/PIKT) koordiniert.

Die Veranstaltung wurde videoaufgezeichnet und kann hier nachgesehen werden:

Weiterführende Informationen

Die nächsten Termine der Eventreihe „Digitaler Salon“ werden über die Community-Plattform der DigitalCity.Wien angekündigt. Auf www.digitalcity.wien werden Einblicke, Aktivitäten und Blogartikel über den Wiener Digitalstandort geteilt. Zusätzliche Informationen über Alice Schmidt, Key-Note Speakerin und Autorin von „The Sustainability Puzzle“ gibt es auf ihrer Website und auf LinkedIn.

