Saudi Arabien evakuiert Zivilisten aus dem Sudan

Bisher 357 Personen aus 27 Ländern erfolgreich evakuiert

Wien (OTS) - Das Königreich Saudi Arabien freut sich zu verkünden, dass heute 199 Personen an Bord der H M S Yanbu sicher in der Hafenstadt Dschidda angekommen sind, die aus dem Sudan evakuiert werden konnten. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der von der saudischen Marine evakuierten Zivilisten auf 357 Personen aus 27 Ländern, darunter Grossbritannien, Schweden, Italien, den Niederlanden, Kanada und den USA.

Seit Tagen schon läuft die Evakuierungsoperation der Königlichen Saudischen Marine in Kooperation mit den saudischen Streitkräften. Unter den evakuierten Personen fallen auch Diplomaten und Mitarbeiter Internationaler Organisationen. Nach der erfolgreichen Versorgung und Unterbringung der evakuierten Zivilisten, bemüht sich das Königreich in Zusammenarbeit mit den ausländischen Behörden um die Veranlassung einer reibungslosen Abreise ausländischer Staatsangehöriger in ihre Heimatländer.

Unterdessen laufen die Bemühungen des Königreichs Saudi Arabien zur Fortsetzung der Evakuierungen aus dem Sudan weiter.

Rückfragen & Kontakt:

media @ saudiembassy.at