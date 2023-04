Neue Sonntagsfrage: FPÖ klar auf Platz 1 – KPÖ wäre im Nationalrat

Salzburg/Wals (OTS) - Wären am kommenden Sonntag Nationalratswahlen, so würden 29% die FPÖ mit Herbert Kickl wählen, die anderen Parteien wären auf die Plätze verwiesen: Auf Platz 2 läge die ÖVP (23%) und die SPÖ (20%). Überraschend: neben den Grünen (9%) und den NEOS (8%) würde die KPÖ mit 7% auf Anhieb den Einzug in den Nationalrat schaffen.



KPÖ im Höhenflug

Nachdem KPÖ-Funktionäre bereits laut darüber nachdenken, auch bei den Nationalratswahlen in allen Wahlkreisen anzutreten, stehen fast Zwei-Drittel der Österreicher dieser Absicht positiv gegenüber. Sogar bei Wählern der Volkspartei ist die Stimmung für ein Antreten der KPÖ knapp positiv, die Anhänger aller anderen Parteien sind mehrheitlich für eine Antreten der KPÖ – zur Überraschung vieler auch die Wählerschaft der FPÖ. Gefragt nach den Gründen, warum Rechts- aber auch Linksparteien bei den Wählern derzeit so erfolgreich sind, sagen 51%, dass diese lediglich erfolgreich die Stimmen von Unzufriedenen sammeln würde, mehr als Ein-Drittel begründet die Zustimmung aber auch damit, dass sie die akuten Probleme der Bevölkerung besser erkennen würden.



Sample aller Umfragen: 1.021 Online-Interviews repräsentativ für Österreich, Personen ab 16 Jahren, max. Schwankungsbreite +/- 3,1% auf Basis aller Befragten.



