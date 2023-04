ORF-III-Wochenhighlights: „ORF III Spezial“ zur Entscheidung um die SPÖ-Spitze, Schwerpunkt zur Krönung Charles III.

Von 1. bis 7. Mai 2023

Wien (OTS) - „ORF III Themenmontag“ zum 55. Geburtstag von Michael Niavarani

ORF III widmet Michael Niavarani zum 55. Geburtstag einen ausgiebigen Schwerpunkt und präsentiert – nach der ersten Staffel der ORF-Serie „Novotny und Maroudi“ (Samstag, 29. April, ab 8.45 Uhr) zum Auftakt – am 1. Mai einen „ORF III Themenmontag“ ganz im Zeichen des Publikumslieblings. Diesen eröffnet die Neuproduktion „Homo Niavaranicus – Das Beste aus den letzten 55 Jahren“ (20.15 Uhr):

Gemeinsam mit ORF-III-Moderator Peter Fässlacher blödelt und witzelt sich Nia durch diesen Geburtstagsabend. Anschließend steht „Lachen mit Nia – Michael Niavarani im Porträt“ (21.05 Uhr) auf dem Programm, gefolgt vom ORF-III-Porträt „Michael Niavarani – So bin ich wirklich“ (21.55 Uhr) und „Niavaranis Pointen-Feuerwerk“ (22.45 Uhr).

„Kultur Heute Spezial“ und „erLesen“ von der Leipziger Buchmesse im „ORF III Kulturdienstag“

Am Dienstag, dem 2. Mai, berichtet das „Kultur Heute Spezial“ von der Leipziger Buchmesse (19.45 Uhr), bei der Österreich heuer Gastland ist. Auch in „erLesen“ (22.40 Uhr) dreht sich alles um die älteste Buchmesse der Welt. Heinz Sichrovsky empfängt seine Gäste direkt auf dem Messegelände in Leipzig: Mit „Monde vor der Landung“ führt Clemens Setz seine Leserschaft in die Welt der Verschwörungstheorien. Renate Welsh, eigentlich Kinderbuch- und Belletristikautorin, erzählt von ihrem Schlaganfall und dem harten Weg zurück zur Sprache. Nach historischen Krimis in Wien und Nürnberg verschlägt es die Autorin Alex Beer in ihrer neuen Reihe rund um Privatermittler Felix Blom ins Berlin des späten 19. Jahrhunderts.

Schwerpunkt zur Krönung Charles III. ab 2. Mai

Zulaufend auf die Krönungszeremonie (6. Mai) Charles III. präsentiert ORF III einen ausgiebigen Themenschwerpunkt über die britischen Royals. Den Auftakt macht am Dienstag, dem 2. Mai, der zweite Teil der ORF-III-Neuproduktion „Die Windsors und Österreich“ (20.15 Uhr), der sich auf Ahnenforschung begibt: Schließlich ist kaum bekannt, dass ein Achtel Steirer den englischen Thron besteigt. Es folgt „Dianas letzte Nacht“ (21.05 Uhr) über die schicksalhafte Unfallnacht der „Königin der Herzen“. Am Freitag, dem 5. Mai, stehen ab 16.40 Uhr sechs Folgen der Kultserie „Mr. Bean“ mit Rowan Atkinson auf dem Programm, ab 21.50 Uhr ist eine Auswahl an Dokus über die britischen Monarchen zu sehen. Zum Auftakt: „Charles und Camilla – Die Frau an seiner Seite“. Höhepunkt des ORF-III-Schwerpunkts ist am Sonntag, dem 7. Mai, die Live-Übertragung des Krönungskonzerts von Charles III. (20.15 Uhr). Unter dem Motto „Lighting up the Nation“ geht das Festkonzert auf dem historischen Gelände von Schloss Windsor mit zahlreichen Stars aus Musik, Film und Theater über die Bühne. ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher führt das TV-Publikum durch den Abend.

Doku-Highlights der Woche in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 3. Mai, dreht sich alles „Rund um Dölsach“ (20.15 Uhr). Die neue „Heimat Österreich“-Produktion besucht die beschauliche Ortschaft am Fuß der Lienzer Dolomiten. ORF III folgt u. a dem Alltag des Bauern Patrick Mietschnig, der sich neben der Landwirtschaft vor allem der Brauchtumspflege verschrieben hat. Anschließend begibt sich „Landleben“ in den „Bregenzerwald“ (21.05 Uhr) und beleuchtet danach mit einer neuen Dokumentation das „Leben am Hallstätter See“ (21.55 Uhr), abseits der großen Touristenströme. Am Samstag, dem 6. Mai, widmet sich „Land der Berge“ einer österreichischen Expedition, die am 8. Mai 1978 Alpingeschichte schrieb: Die erste Mount-Everest-Besteigung ohne Sauerstoffmaske steht in „Rekorde am Everest: Die Expedition 1978 mit Reinhold Messner & Peter Habeler“ (19.00 Uhr) im Mittelpunkt.

Zwei neue Folgen „treffpunkt medizin“ am Mittwoch

„treffpunkt medizin“ geht am Mittwoch, dem 3. Mai, dem „Rätsel der ewigen Jugend“ (22.30 Uhr) nach. In der Wissenschaft zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab: Altern wird nicht mehr ausschließlich als irreversibler Vorgang betrachtet. Demnach ist unser rechnerisches Alter nicht länger der bestimmende Indikator, sondern das biologische. Alterungsprozesse können verlangsamt oder gar umgekehrt werden, heißt es. Die anschließende zweite „treffpunkt medizin“-Ausgabe „Wie wir den Code des Alterns knacken“ (23.15 Uhr) vertieft das Thema.

„ORF III Spezial“ am 4. und 5. Mai zur Entscheidung um die SPÖ-Spitze

Am 24. April startete die SPÖ-Mitgliederbefragung darüber, wer künftig an der Spitze der Partei stehen soll. Zur Wahl stehen neben der amtierenden SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher bittet die Kandidatin und die Kandidaten in drei Sondersendungen zum großen Einzelinterview. Wofür steht die SPÖ im Jahr 2023? Wohin soll sich die Sozialdemokratie in Zeiten der multiplen Krise entwickeln? Und wie kann nach Jahren der internen Auseinandersetzungen die Einigkeit in der Partei wiederhergestellt werden? Nach Andreas Babler am 24. April stellen sich nun auch Hans Peter Doskozil am Donnerstag, dem 4. Mai, und Pamela Rendi-Wagner am Freitag, dem 5. Mai, jeweils um 20.15 Uhr in ORF III, weiteren Fragen. Anschließend folgt um 20.45 Uhr die große Analyse des Interviews mit Unterstützerinnen und Unterstützern der drei Protagonisten sowie profunden Politikbeobachterinnen und -beobachtern. Wer wird das Rennen im Dreikampf machen? Wer konnte überzeugen? Und wo liegen die größten thematischen Unterschiede? Darüber diskutieren Wolfgang Geier und Reiner Reitsamer mit ihren Gästen.

„Donnerstag Nacht“ mit Eckel, Stipsits, Hopf und Kosch sowie „Soundcheck Österreich“ mit Hikee Bikini

Die „Donnerstag Nacht“ startet mit „Klaus Eckel – Die besten Momente“ (21.50 Uhr). ORF III präsentiert Highlights seiner Bühnenshows und Kabarettprogrammen sowie unbekannte Schätze aus dem Archiv. Es folgt „Die lange Nacht des Kabaretts mit Klaus Eckel, Thomas Stipsits, Pepi Hopf und Martin Kosch“ (22.40 Uhr.). Schließlich zeigt ORF III eine neue Ausgabe von „Soundcheck Österreich“ mit einem Konzert von „Hikee Bikini“ aus dem Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses.

„zeit.geschichte“-Abend am Samstag mit der neuen Dokumentation „Codename: Spielwarenfabrik – Das Panzerwerk St. Valentin“

Der Samstagabend am 6. Mai startet mit der TV-Premiere von „Codename:

Spielwarenfabrik – Das Panzerwerk St. Valentin“. Kaum jemand weiß, dass sich in der niederösterreichischen Kleinstadt St. Valentin einst eines der drei größten Panzerwerke des „Dritten Reichs“ befand. Zu den Arbeiterinnen und Arbeitern zählten auch Häftlinge des KZ-Mauthausen-Außenlagers, das seit 1944 in St. Valentin situiert war. Die ORF-III-Neuproduktion beleuchtet mit Hilfe von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Historikerinnen und Historikern die Geschichte der Produktionsstätte. Es folgen die Dokumentationen „Blutiger Boden, reiche Gewinne – Das Wirtschaftssystem der SS“ (21.05 Uhr), „Die letzten 100 Tage – Countdown zum Kriegsende“ (22.00 Uhr) und „Österreichs braune Flecken – Die Aufarbeitung der NS-Zeit nach 1945“ (23.05 Uhr).

Am Sonntag, dem 7. Mai, zeigt „ORF III LIVE“ die „Internationale Befreiungsfeier KZ-Gedenkstätte Mauthausen“ (11.00 Uhr), die seit 1946 von den Überlebenden bzw. deren Verbänden organisiert und durchgeführt wird. Anlässlich der 78. Wiederkehr der Befreiung des KZ Mauthausen findet diese heuer wieder in Form eines Gedenkzuges mit unbegrenzter Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl statt.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at