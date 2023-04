Alkohol: Wie viel ist zu viel?

Die „Dialogwoche Alkohol“ macht verantwortungsvollen Alkoholkonsum zum Thema. Von 8. bis 14. Mai 2023 gibt es dazu in ganz Österreich zahlreiche Veranstaltungen.

Die Dialogwoche Alkohol möchte einen verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit der Substanz in der Gesellschaft fördern“, so Lisa Brunner, Obfrau der Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung. „Verantwortungsvoll bedeutet unter anderem, sich des eigenen Konsumverhaltens bewusst zu sein, die eigenen Konsummotive zu kennen und gegebenenfalls etwas daran zu verändern Lisa Brunner, Obfrau der Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung 1/5

Alkohol ist in Österreich ein gesellschaftlich akzeptiertes Konsumgut und oft Bestandteil des Soziallebens. Übermäßiger Alkoholkonsum hat nicht nur negative gesundheitliche Folgen für die Konsument*innen, sondern kann auch zu familiären Problemen, Arbeitsplatzproblemen und sozialer Isolation führen Johannes Rauch, Gesundheitsminister 2/5

Die Dialogwoche Alkohol ist eine wichtige Maßnahme gegen die gesellschaftliche Normalisierung von Alkoholkonsum und den damit einhergehenden Gesundheitsrisiken Johannes Rauch, Gesundheitsminister 3/5

Alkohol hat eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz und ist bei vielen Gelegenheiten kaum wegzudenken. Die Dialogwoche Alkohol regt zur Reflexion des individuellen Trinkverhaltens an und führt auch einen sozialen Diskurs zu einem Kulturwandel im Umgang mit Alkohol Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich 4/5

Alkohol ist nicht nur ein Kulturgut und ein Genussmittel, es gehört für viele Österreicherinnen und Österreicher zum Feiern und ist Teil des Alltags. Umso wichtiger ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol. Dazu braucht es vor allem Aufklärung. Die Dialogwoche Alkohol leistet hier einen wertvollen Beitrag Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger 5/5

In Österreich ist der Umgang mit Alkohol nach wie vor mit viel Unwissenheit verbunden und Alkoholsucht immer noch ein Tabuthema. Die „Österreichische Dialogwoche Alkohol“ will das ändern, sachlich informieren und dazu motivieren, über den eigenen Alkoholkonsum nachzudenken und ins Gespräch zu kommen: Wie viel Alkohol trinke ich? Ab wann ist es zu viel?

Ziel ist es, problematische Konsummuster aufzuzeigen, Wissenslücken zu schließen und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Substanz Alkohol zu fördern.

Eine Woche voller Veranstaltungen

Von Montag, 8. bis Sonntag, 14. Mai 2023 finden deshalb in ganz Österreich Veranstaltungen im Zeichen des Dialogs über Alkohol statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bei Terminen in allen Bundesländern und online können sich Interessierte zu verschiedenen Aspekten rund um das Thema Alkohol informieren und beraten lassen. Für Personen, die im Gesundheits- und Sozialbereich, in der Jugendarbeit oder Schule tätig sind, ist genauso etwas dabei wie auch für Betriebe, Eltern, Jugendliche, Betroffene und Angehörige.

Am Montag, 8. Mai 2023, von 10:00 - 12:00 Uhr, findet der Online Kick-off der Dialogwoche statt. Einen Veranstaltungsüberblick bietet die Webseite der Initiative unter www.dialogwoche-alkohol.at

„ Die Dialogwoche Alkohol möchte einen verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit der Substanz in der Gesellschaft fördern“, so Lisa Brunner, Obfrau der Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung. „Verantwortungsvoll bedeutet unter anderem, sich des eigenen Konsumverhaltens bewusst zu sein, die eigenen Konsummotive zu kennen und gegebenenfalls etwas daran zu verändern .“

Eine Million Österreicher*innen mit gesundheitsgefährdendem Trinkverhalten

Alkohol ist neben Nikotin weltweit die Substanz mit der größten Krankheitslast. In Österreich leiden - laut Schätzungen - rund 5 Prozent der erwachsenen Bevölkerung an einer Alkoholabhängigkeit (2,5 Prozent der Frauen und 7,5 Prozent der Männer). Das sind ungefähr 370.000 Betroffene. Weitere 10 Prozent der Bevölkerung konsumieren Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Das bedeutet, dass in Summe 15 Prozent der Österreicher*innen, also rund eine Million Menschen, ein problematisches Trinkverhalten aufweisen.

„ Alkohol ist in Österreich ein gesellschaftlich akzeptiertes Konsumgut und oft Bestandteil des Soziallebens. Übermäßiger Alkoholkonsum hat nicht nur negative gesundheitliche Folgen für die Konsument*innen, sondern kann auch zu familiären Problemen, Arbeitsplatzproblemen und sozialer Isolation führen “, warnt Gesundheitsminister Johannes Rauch. „ Die Dialogwoche Alkohol ist eine wichtige Maßnahme gegen die gesellschaftliche Normalisierung von Alkoholkonsum und den damit einhergehenden Gesundheitsrisiken .“

Maximal ein Viertel Wein täglich

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollen die täglichen Mengen von in etwa einem kleinen Bier (0,4l) bzw. einem Achtel Wein (0,2l) bei Frauen, sowie circa einem großen Bier (0,6l) bzw. einem Viertel Wein (0,3l) bei Männern nicht überschritten werden. Weiters empfiehlt es sich, pro Woche zumindest zwei alkoholfreie Tage einzulegen, Vollräusche zu vermeiden und während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie im Straßenverkehr, bei der Arbeit, Stress oder Problemen komplett auf Alkohol zu verzichten.

„ Alkohol hat eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz und ist bei vielen Gelegenheiten kaum wegzudenken. Die Dialogwoche Alkohol regt zur Reflexion des individuellen Trinkverhaltens an und führt auch einen sozialen Diskurs zu einem Kulturwandel im Umgang mit Alkohol “, so Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich.

„ Alkohol ist nicht nur ein Kulturgut und ein Genussmittel, es gehört für viele Österreicherinnen und Österreicher zum Feiern und ist Teil des Alltags. Umso wichtiger ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol. Dazu braucht es vor allem Aufklärung. Die Dialogwoche Alkohol leistet hier einen wertvollen Beitrag “, ergänzt Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger.

Weitere Angebote für eine besseren Umgang mit Alkohol

Zusätzlich zu den Veranstaltungen im Zuge der Dialogwoche bietet die Website (www.dialogwoche-alkohol.at) zahlreiche Informationen und Angebote rund um das Thema Alkohol – etwa Podcasts, einen Online-Selbstcheck zum eigenen Alkoholkonsum, ein Alkoholquiz, Tipps zum Nein-Sagen sowie das erste digitale Selbsthilfe-Alkoholreduktionsprogramm in Österreich, den alkcoach.at.

Zu viel Alkohol zum Thema machen

Die Österreichische Dialogwoche Alkohol ist eine Initiative der Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung in Kooperation mit dem Dachverband der Sozialversicherungsträger, dem Fonds Gesundes Österreich / Gesundheit Österreich GmbH und wird vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gefördert.

Informationen zur Dialogwoche Alkohol sowie Möglichkeiten der Teilnahme und Unterstützung finden sich auf der Website: www.dialogwoche-alkohol.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Lisa Brunner, Obfrau der Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung

Mail: lisa.brunner @ suchtvorbeugung.net

Tel.: +43 1 4000-87325, +43 1 676/8118 87325

https://www.dialogwoche-alkohol.at/pressebereich/