30 Jahre Gesundheitsförderung in Niederösterreich

LR Schleritzko: „Tut gut“-Jubiläumsschwerpunkt setzt mit Kati Bellowitsch auf Sinneswahrnehmung und Eigenmotivation

St. Pölten (OTS) - 1993 als „Gesundheitsforum NÖ“ gegründet, hat die „Tut gut“-Gesundheitsvorsorge nach 30 Jahren einen wichtigen Stellenwert und eine große Bekanntheit in Niederösterreich erlangt. Welche Lehren man aus der Vergangenheit zieht, wie die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher aktuell zu Gesundheitsförderungsthemen stehen und welche neuen Aktionen im Jubiläumsjahr geplant sind, darüber informierten Landesrat Ludwig Schleritzko, „Tut gut“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl und Moderatorin Kati Bellowitsch heute bei einer Pressekonferenz in St. Pölten.

„Mehr als drei Viertel aller Gemeinden in Niederösterreich sind bereits eine ‚Gesunde Gemeinde‘, es gibt über 300 Wander- und Schrittewege im Land, eine große Zahl an ‚Gesunden Schulen“, ‚Bewegten Klassen‘ und ‚Wasserschulen‘, über 100 betreute ‚Gesunde Betriebe‘ und knapp 9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ‚Vorsorge Aktiv‘“, sagte Landesrat Schleritzko, der auch betonte:

„Wir ruhen uns aber auf diesen erfolgreichen 30 Jahren nicht aus, sondern wollen uns stets am Puls der Zeit bewegen.“ „Tut gut“ habe im Jänner im Zuge einer Online-Umfrage rund 1.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu Gesundheitsthemen, Lebensstil und dem Bekanntheitsgrad von „Tut gut“ sowie den Angeboten befragt. „65,2 Prozent der Menschen, also fast zwei Drittel, kennen die Gesundheitsvorsorge ‚Tut gut‘ mittlerweile. Besonders bekannt sind die ‚Tut gut‘-Wanderwege, die ‚Gesunden Gemeinden‘, die ‚Tut gut‘-Schrittewege, ‚Vorsorge aktiv‘ und das Programm ‚Gesunde Schule‘“, führte er aus.

Im Hinblick auf ein Highlight im Jubiläumsjahr erinnerte der Landesrat: „Insgesamt 30 Familien können bei der ‚Tut gut‘-Sinneswanderung mit Markenbotschafterin Kati Bellowitsch am 9. September auf einem ‚Tut gut‘-Wanderweg mit dabei sein und nicht nur wandern, sondern auch riechen, schmecken und fühlen.“

„Wir wollen mit dem Angebot und den Botschaften von ‚Tut gut‘ gezielt das Bewusstsein der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher schärfen. Denn ein gesunder Lebensstil führt zu mehr Lebensqualität“, meinte „Tut gut“-Geschäftsführerin Pernsteiner-Kappl. „Gelingen soll die Bewusstseinsbildung künftig mit der aus Fernsehen und Radio bekannten und als Autorin und Reisejournalistin tätigen Kati Bellowitsch, die für drei Jahre als ‚Tut gut‘-Markenbotschafterin die Gesundheitsaktionen unterstützt und auf www.noetutgut.at/gesundmitkati präsentieren wird“, erläuterte sie. „Wir wollen im Jubiläumsjahr mit unseren Angeboten noch mehr Aufmerksamkeit erlangen. Das Land Niederösterreich ermöglicht es uns, ‚Tut gut‘ für die Bevölkerung spürbar und erlebbar zu machen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ‚Tut gut‘ arbeiten daran, dass unsere Landsleute länger gesund bleiben.“

Moderatorin Kati Bellowitsch sagte: „Die Themen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit sind sehr wichtig. Wenn man mit der Forcierung der Bewegung schon in jungen Jahren beginnt, dann geht die Liebe zum Sport nie verloren. Die Eltern sollen ihren Kindern die gesunde Ernährung vorleben, was schon mit einem gesunden Frühstück beginnt. Zur Stärkung der mentalen Gesundheit gibt es sehr viele Tipps und Tricks, wie man positiv durch den Alltag geht.“

Ab Sommer werden die 30 innovativsten „Gesunden Gemeinden“ Niederösterreichs gesucht. Das passende Produkt zum Schwerpunkt wird in Form eines Herbst-Gewinnspiels die „Tut gut!“-Sinnesbox sein. Dann werden auch jeweils 30 Gratis-Teilnahmen für die Lebensstil-Programme „Vorsorge Aktiv“ und „Vorsorge Aktiv Junior“ verlost.

Nähere Informationen beim Büro LR Schleritzko unter 0676/81212345, Pressesprecher Jan Teubl, und E-Mail jan.teubl @ noel.gv.at, bzw. bei „Tut gut!“ unter 0676/8587034200, Thomas Klemm, und E-Mail thomas.klemm @ noetutgut.at sowie www.noetutgut.at.

