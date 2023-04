"VIVA FRIDA KAHLO - Immersive Experience" feiert Premiere in Wien

Wien (OTS) - Das immersive Kunsterlebnis VIVA FRIDA KAHLO zeigt ab dem 27.04.2023 in der Wiener Marx Halle eine multimediale Inszenierung der weltberühmten Werke der legendären mexikanischen Künstlerin und Ikone Frida Kahlo. Ein wahrhaft sinnliches Erlebnis, eine Explosion voller Farben und purer Lebenskraft! Das 360-Grad-Erlebnis entführt die Besucher:innen nach Mexiko in die «Casa Azul» in Coyoacán, wo die junge Frida Kahlo, nach einem schweren Unfall an ihr Bett gefesselt, beginnt zu malen.

„Ich bin nicht krank, ich bin zerbrochen. Aber solange ich malen kann, bin ich froh, dass ich am Leben bin.“ (Frida Kahlo)

VIVA FRIDA KAHLO ist ein Erlebnis für alle und jeden: Um ganz in die Seele der Künstlerin eintauchen zu können erwartet die Besucher:innen in Hamburg und Wien erstmals eine state-of-the-art Virtual Reality Experience. Die Besucher:innen erleben eine Reise durch die Symbolik sowie die Träume von Frida Kahlo und werden Teil von Kahlos‘ Welt. Nach der Virtual Reality Expericence lädt die Casa Azul mit ihrem Innenhof zum Verweilen ein.



Im sich anschließenden Showroom, dem Highlight der Ausstellung, werden die Besucher:innen in Frida Kahlos Welt förmlich hineingezogen. Sie erleben die 1920-er bis 40-er Jahre und tauchen ein in die farbenfrohen Gemälde und Selbstbildnisse als Zeugnis eines Lebens voller Anmut, Schmerzen und ungebrochenem Lebenswillen. Dabei bewegen sich die Besucher:innen der Ausstellung frei im Raum, aufwändige Rundumprojektionen erzeugen exotische Farbwelten voller Emotionen und lassen Frida Kahlos Werke auf nie zuvor gesehene Weise erfahren.

Mit Hochleistungsprojektoren werden Kahlos Bilder, die im Original fast winzig erscheinen, zum Leben erweckt und auf bis zu 24 Meter lange und 5,5 Meter hohe Wände sowie auf den Boden der Ausstellungshalle projiziert. Für ein Rundumerlebnis der Sinne, führt eine Sprecherin in der Rolle der Künstlerin mit Originalzitaten durch die erlebbare Gefühlswelt der schon damals emanzipierten Malerin. Ein eigens komponierter Soundtrack untermalt die immersive Inszenierung dabei akustisch.

Somit wird ein immersives Gesamterlebnis für die Besucher:innen erzeugt, das dem heutigen Zeitgeist entsprechend Transformation, Neuinterpretation und Lichtkunst verbindet. Ein Ereignis nicht nur für Frida Kahlo Fans, sondern für alle, die Kunst in dieser neuen multimedialen Form erleben, mit ihr interagieren und sich aus dem Alltag entführen lassen wollen.

VIVA FRIDA KAHLO ist eine wahrhaft mexikanische Farbexplosion der großen Frida Kahlo und ihrem beeindruckenden Leben.

„Sie hielten mich für einen Surrealisten, aber das war ich nicht. Ich habe nie Träume gemalt. Ich habe meine eigene Realität gemalt.“ (Frida Kahlo)

Kunst trifft modernste Technik - Was bedeuten die Begriffe „Virtual Reality“ und „immersiv“

„Virtual Reality“ (VR) bezeichnet eine digitale, künstliche Welt, die mithilfe von spezieller Soft- und Hardware erlebbar gemacht wird und ein immersives Erlebnis ermöglicht. Durch die Nutzung einer VR-Brille wird mittels der hochauflösenden Displays, 360°- oder 3D-Inhalten und auditiven Elementen, ein vollkommenes Abtauchen in die virtuelle Welt ermöglicht.

„Immersiv“ beschreibt den Effekt, bei dem Betrachter:innen in eine multimediale Illusion aus Bild und Ton eintauchen und diese als real empfinden. Durch ein 3D-Mapping-Projektionssystem können Inhalte wie Grafiken, Animationen, Bilder oder Videos auf dreidimensionale Objekte projiziert werden, sodass eine einzigartige Atmosphäre entsteht.

VIVA FRIDA KAHLO – IMMERSIVE EXPERIENCE

MARX HALLE | Karl-Farkas-Gasse 19 | 1030 Wien

27. April 2023 bis 16. Juli 2023

MO-MI 10:00 bis 20:00 Uhr (letzter Einlass 18:45 Uhr)

DO-SO 10:00 bis 21:00 Uhr (letzter Einlass 19:45 Uhr)

Tickets unter frida-kahlo-wien.reservix.at

Ticketpreis: ab 24 Euro



+++ BILDMATERIAL +++

Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung.

BILDMATERIAL - DROPBOX

BILDMATERIAL - WE TRANSFER

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. BILDMATERIAL HIER DOWNLOADEN

Rückfragen & Kontakt:

SISTER ACT Public Relations

Mag. Nina Haider

Telefonnummer: +43 676 95 60 555

eMail-Adresse: nina.haider @ sisteract.at