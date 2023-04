FP-LR Rosenkranz: Schließung des Skandalbauernhofes in Prüfung

Zustände des Problembetriebs in Traismauer stehen ganz oben auf der Agenda

St. Pölten (OTS) - „Die Behebung der Zustände des Problembauernhofes in Traismauer steht ganz oben auf der Agenda“, sagte die freiheitliche Tierschutzlandesrätin Mag. Susanne Rosenkranz aus Niederösterreich in erster Reaktion auf die erneut aufgetauchten Missstände. „Ich gehe davon aus, dass jeder der solche Bilder sieht und die Vorhalte tatsächlich so sind wie sie in der Anzeige dargestellt wurden, handeln will“, verwies Rosenkranz auf eine heute stattfindende Gerichtsverhandlung gegen den betroffenen Landwirt.

„Sollte im laufenden Prozess eine Verurteilung wegen Tierquälerei ausgesprochen werden, so steht auch ein Tierhalteverbot im Raum“, betonte Rosenkranz. „Ich scheue mich nicht davor die Behörden dazu anzuhalten die rechtlichen Möglichkeiten auf Punkt und Beistrich auszuschöpfen. Die Behörden müssen hart durchgreifen und die vorhandenen Gesetze anwenden. Schwarze Schafe dürfen nicht gedeckt werden“, so Rosenkranz.

