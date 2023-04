IIHF Eishockey-WM 2023: Alle Österreich-Spiele live in ORF 1 und in ORF SPORT +

Ab 13. Mai, Auftakt mit Frankreich – Österreich in ORF 1; Finalphase live in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek

Wien (OTS) - Ein Fest für Eishockey-Fans: In weniger als drei Wochen startet für Österreichs Herren-Eishockey-Nationalteam bei der 86th IIHF Ice Hockey World Championship in Tampere (Finnland) und Riga (Lettland) die Mission Klassenerhalt. Der ORF überträgt in ORF 1 und ORF SPORT + sämtliche Österreich-Partien live. Darüber hinaus zwei weitere Spiele aus der Gruppenphase, zwei Viertelfinalentscheidungen, beide Halbfinal-Spiele, das Spiel um Platz 3 und natürlich das Finale. Die Kommentatoren sind Daniel Warmuth und Gerfried Nagel (Semifinale), an ihrer Seite Kokommentator ist Peter Znenahlik.

Sieben Spiele binnen neun Tagen – das Programm für die rot-weiß-roten Cracks hat es einmal mehr in sich. Der Auftakt erfolgt am 13. Mai gegen Frankreich. Dieses Match sowie die Duelle gegen Dänemark, die USA und Finnland sind live in ORF 1 zu sehen, die Spiele gegen Schweden, Deutschland und Ungarn in ORF SPORT +.

Mit guten Erinnerungen nach Tampere

2022 sorgte man in einer der modernsten Eishockey-Arenen der Welt, der Nokia Arena, für geschichtsträchtige Momente. Nach dem 1:3 gegen Schweden zum Auftakt schrammte man am 15. Mai mit dem 2:3 n.V. gegen die USA an der ersten Sensation vorbei. Diese folgte keine 48 Stunden später mit dem 2:1 nach Penaltyschießen über Tschechien, dem ersten Sieg über unsere Nachbarn in der Geschichte. Weitere Topergebnisse gegen Norwegen (3:5), Lettland (3:4 n.P.) und den späteren Weltmeister Finnland (0:3) folgten. Mit einem unglaublichen Finish im letzten Gruppenspiel bezwang man schließlich Großbritannien 5:3 und fixierte endgültig den Klassenerhalt. Das ist auch für 2023 das erklärte Ziel. Gelingt die Mission Klassenerhalt, wäre es das erste Mal seit 18 Jahren, dass Österreich zweimal hintereinander unter den Top 14 landet und damit eine A-Nation bleibt.

ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter: „Eishockey gehört in Österreich zu den beliebtesten Mannschaftssportarten, Team Austria ist weltspitze. Daher wird die Eishockey-WM auch in ORF 1 zu sehen sein, der größtmöglichen medialen Plattform. Wir wollen unserem Publikum die Möglichkeit bieten, sich von diesem Sport faszinieren zu lassen und dabei für das österreichische Team fest die Daumen zu drücken.“

„Wir freuen uns, dass den sportlichen Erfolgen der österreichischen Eishockey-Nationalteams im Bereich Herren, Damen und Para Rechnung getragen wird und der ORF sogar einige Spiele des Herren A-Teams live in ORF 1 ausstrahlt“, sagt ÖEHV-Geschäftsführer Bernhard Friedrich. „Der sportliche Erfolg und die mediale Sichtbarkeit, vor allem im TV, ermöglichen es, Kooperationen abzuschließen. Diese Partnerschaften sind essentiell, um Eishockey in Österreich weiterzuentwickeln, um nicht den Anschluss zu anderen Nationen zu verlieren.“

Die Live-Übertragungen in ORF 1, in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek:

Samstag, 13. Mai, 11.10 Uhr, ORF 1: Frankreich – Österreich (Highlights am 18. Mai um 22.00 Uhr in OSP)

Sonntag, 14. Mai, 19.10 Uhr, OSP: Österreich – Schweden

Montag, 15. Mai, 15.10 Uhr, OSP: Deutschland – USA

Montag, 15. Mai, 19.10 Uhr, OSP: Finnland – Schweden

Dienstag, 16. Mai, 15.10 Uhr, ORF 1: Dänemark – Österreich (Highlights um 22.00 Uhr in OSP)

Mittwoch, 17. Mai, 15.10 Uhr, ORF 1: Österreich – USA (Highlights um 22.00 Uhr in OSP)

Freitag, 19. Mai, 19.10 Uhr, OSP: Österreich – Deutschland

Samstag, 20. Mai, 15.10 Uhr, ORF 1: Österreich – Finnland (Highlights um 22.15 Uhr in OSP)

Montag, 22. Mai, 19.10 Uhr, OSP: Österreich – Ungarn

Donnerstag, 25. Mai, 15.10 Uhr, OSP: Viertelfinale 1 oder 2

Donnerstag, 25. Mai, 19.20 Uhr, OSP: Viertelfinale 3 oder 4 (um 19.10 live in der ORF-TVthek)

Samstag, 27. Mai, 13.10 Uhr, ORF-TVthek: Semifinale 1 (Highlights um 20.15 Uhr in OSP)

Samstag, 27. Mai, 17.10 Uhr, ORF-TVthek: Semifinale 2 (um 19.30 Uhr live in OSP, Highlights um 21.45 Uhr in OSP)

Sonntag, 28. Mai, 14.10 Uhr, ORF-TVthek: Spiel um Platz 3 (um 18.30 Uhr zeitversetzt live in OSP)

Sonntag, 28. Mai, 19.00 Uhr, OSP: Finale

(Stand vom 25. April, kurzfristige Änderungen möglich)

