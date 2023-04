Jüdische Gemeinde startet Jahresumfrage

Umfrage der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreich (IRG): Feedback von Gemeindemitgliedern sowie Besucherinnen jüdischer Veranstaltungen

Wien (OTS) - „Als Israelitische Kultusgemeinden sind wir stetig darum bemüht, unser Angebot für die Gemeindemitglieder zu verbessern und uns auch Feedback zur Wirkung über die Gemeinde hinaus einzuholen. Ich lade alle Gemeindemitglieder sowie Freundinnen und Freunde unserer Gemeinden ein, an dieser anonymen Umfrage teilzunehmen“, sagt der Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreichs (IRG), Oskar Deutsch. Die Umfrage der IRG, dem Dachverband der vier Kultusgemeinden in Österreich, wird in Zusammenarbeit mit Peter Hajek Public Opinion Strategies umgesetzt und kann zwischen 26.4. und 14.5.2023 unter www.ikg-wien.at/umfrage ausgefüllt werden. Menschen, für die das Ausfüllen der Umfrage am Computer oder am Handy eine Hürde darstellt, können auch unter der Telefonnummer 01/531 04-333 an der Umfrage teilnehmen.



Eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen, sind Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinden in ganz Österreich sowie Menschen, die Berührungspunkte mit den jüdischen Gemeinden haben. Berührungspunkte können etwa der Besuch von Konzerten der Gemeinden oder anderer Events sein. Ziel der Umfrage ist es, Feedback zum umfangreichen Angebot, wie zum Beispiel dem Kulturprogramm, den Bildungseinrichtungen und der Jugendarbeit, der Sicherheitslage sowie zum jüdischen Leben in Österreich einzuholen. Die Ergebnisse dieser Umfrage sollen in die Arbeit der Kultusgemeinden einfließen und sie dabei unterstützen, die Leistungen der Gemeinden noch näher an die Gemeindemitglieder und die interessierte Öffentlichkeit zu bringen.



Deutsch: „Dieses Feedback ist uns ein besonderes Anliegen, da es uns dabei hilft, weiterhin das vielfältige jüdische Leben in Österreich mit allen gemeinsam zu gestalten.“

