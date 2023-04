„Gebraucht, verkauft, verschenkt“: „Am Schauplatz“-Reportage über den Boom von Gebrauchtwaren auf Flohmärkten und im Internet

Am 27. April um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sammler/innen und Schnäppchenjäger/innen gab es auf Flohmärkten schon immer. In Zeiten von Teuerung und Nachhaltigkeit ist das Publikum mittlerweile breiter und größer geworden: Die einen können sich das Leben nicht mehr leisten, andere wollen ein Zeichen gegen Konsumrausch und Wegwerf-Mentalität setzen. „Alle Gesellschaftsschichten kommen mittlerweile zu uns, Second Hand ist salonfähig geworden“, sagt Alexander Fässler. Er organisiert mit dem Dornbirner Flohmarkt jährlich den größten karitativen Flohmarkt Österreichs. Nach dreijähriger coronabedingter Pause sind heuer mehr als 40.000 Menschen gekommen, ein neuer Besucherrekord. Am anderen Ende Österreichs, im burgenländischen Kemeten, wird jeden Sonntag unter freiem Himmel um Schnäppchen gefeilscht. Die Zahl der Aussteller/innen ist heuer um 60 Prozent gestiegen, die meisten verkaufen privat – oft Dinge, die andere wegschmeißen wollten. „Reich wird man nicht“, erzählt Mindestpensionstin und Standlerin Traude. Sie schätzt den Flohmarkt auch als Treffpunkt. „Wir sind froh, das ist unser Sonntag. Mein Mann ist vor sechs Jahren gestorben. Meine Kinder sind schon groß und außer Haus.“

Der größte digitale Marktplatz in Österreich ist willhaben mit elf Millionen Anzeigen und 4,6 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Sabine hat seit Jahren Hunderte Artikel inseriert und zu Hause penibel in Schachteln gelagert. „Mit willhaben kann ich mir die Dinge leisten, für die ich sonst kein Geld hätte“, erklärt sie. Sie reserviert jeden Tag mindestens zwei Stunden für willhaben-Geschäfte, im Monat verdient sie damit zwischen 100 und 150 Euro.

Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Gebraucht, verkauft, verschenkt“ – zu sehen am Donnerstag, dem 27. April 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat Nicole Kampl Flohmärkte, Sammler und willhaben-Nutzer/innen von Vorarlberg bis ins Burgenland besucht und zeigt, warum für immer mehr Menschen Waren aus zweiter Hand zur ersten Wahl geworden sind.

