WKÖ-Kopf: Großer Dank an EWSA-Präsidentin Christa Schweng für ihren Einsatz für ein wirtschaftlich starkes Europa!

Anerkennung der österreichischen Wirtschaft für Engagement an der Spitze des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses in einer extrem herausfordernden Zeit

Wien (OTS) - „Die europäische Wirtschaft – Unternehmen wie Beschäftigte – waren in den vergangenen Jahren mit Krisen konfrontiert, die bis vor wenigen Jahren unvorstellbar schienen: zuerst die globale Corona-Pandemie, dann Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Als Präsidentin des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses EWSA war Christa Schweng in dieser extrem herausfordernden Zeit die starke Stimme der organisierten Zivilgesellschaft auf EU-Ebene. Dafür gebührt ihr im Namen der österreichischen Wirtschaft ein großes Danke!“, sagt Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Unter dem Motto „United for the Future of Europe“ übernahm die langjährige EU-Expertin der Wirtschaftskammer im Oktober 2020 als erst zweite Österreicherin die Spitzenfunktion im EWSA und hat damit den gemeinsamen Anliegen dieser beratenden EU-Einrichtung aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und sonstigen Interessengruppen (Konsumenten, Landwirte, NGOs etc.) auf europäischer Ebene und etwa auch bei der EU-Zukunftskonferenz Gehör verschafft. Kopf: „Christa Schweng hat sich an der Spitze des EWSA mit großem Engagement für ein wirtschaftlich prosperierendes, sozial inklusives und und nachhaltiges Europa eingesetzt und dabei klargestellt, dass der Kampf gegen die Klimakrise nur mit und nicht gegen die Wirtschaft gelingen kann. Auch bei der Annäherung des Westbalkans an die EU und im aktuell laufenden ‚Europäischen Jahr der Kompetenzen‘ hat der EWSA unter ihrer Führung wichtige Akzente im Sinne der europäischen und österreichischen Wirtschaft gesetzt“, so Kopf.

Nach dem nunmehrigen Wechsel an der EWSA-Spitze, die nun turnusmäßig von der Arbeitnehmergruppe und mit Oliver Röpke vom ÖGB abermals mit einem Vertreter der österreichischen Sozialpartnerschaft besetzt wird, bleibt Christa Schweng in der EWSA-Arbeitgebergruppe aktiv. „Ein starker und wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort Europa ist und bleibt die Herausforderung. Ich bin froh, dass wir mit Christa Schweng in Brüssel weiterhin eine so engagierte Mitstreiterin für dieses Ziel haben“, so Kopf abschließend. (PWK120/SR)

