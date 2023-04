halloMANZ, das soziale Intranet, bringt Mitarbeiter:innen wieder zusammen

Wien (OTS) - Wer als Unternehmen mit den Trends der Zeit gehen möchte, stand nicht nur während der Pandemie vor Herausforderungen: Die langfristigen Konsequenzen von Homeoffice, Isolation und Social Distancing sind nach wie vor spürbar, etwa weil alte Gewohnheiten wie Stammtische, Sportrunden o.Ä. nicht mehr aufgenommen wurden. MANZ hat zusammen mit dem Anbieter Lolyo ein Gegenmittel gefunden: Ein soziales Intranet, welches es nicht nur schafft, Altes wiederzubeleben, sondern auch neue Verbindungen anzuregen.

HhalloMANZ ist eine App für das Mobiltelefon, kann aber auch am Desktop genutzt werden. Sie vereint vier große Bereiche: Informationen der Geschäftsleitung und der HR an alle Mitarbeiter:innen, welche zuvor vielfach als E-Mail verschickt wurden, die Personensuche, die Pinnwand und den Chat. Lolyo stammt aus der Softwareschmiede der österreichischen Cycoders GmbH. Das soziale Intranet ist ihr Geschäftsmodell, mit dem diese Idee bereits in vielen Ländern Europa erfolgreich ist. Generell gilt für Lolyo „Mobile first“. Somit ist der Zugriff auf Inhalte jederzeit über das Handy möglich. Egal ob im Meeting oder am Dienstweg, ob die Frage nach einer Kostenstelle oder nach einem Event, der Log-In ist sicher und simpel.

Das Ziel des sozialen Intranets ist vor allem der Weg weg von der „One-Way-Communication“ über E-Mails und Website hin zu einem regen Austausch auf allen Ebenen in Form von Dialogen zu vielerlei Themenbereichen, die Möglichkeit zu Feedback und anderen Interaktionen. Mit halloMANZ wird jetzt jede und jeder selbst zum Redakteur. Und das vielleicht Beste: Man sieht, liest und hört plötzlich etwas von Kollegen und Kolleginnen, die man ansonsten möglicherweise gar nicht kennengelernt hätte.

Besonders das Ankommen im Unternehmen wird erleichtert: Mit einer Onboarding-Seite für Neuzugänge werden die ersten Schritte bei MANZ einfach erklärt, man erhält einen ersten freundlichen Eindruck zum Unternehmen, kann sich Organigramme, Vorlagen, Prozesse, Telefonsystem sowie Zeitmanagementsystem zu Gemüte führen.

Online gegangen im November 2022 mit knapper, unkomplizierter Planungsphase im Sommer, überzeugt die Mitarbeiter:innen-App seither durch vielerlei Features im Corporate Look. Mehr als die Hälfte der MANZ-Angestellten besuchen halloMANZ einmal täglich oder öfter.

