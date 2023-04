BELVEDERE: Frühlingsfest anlässlich 300 Jahre Belvedere

Das Belvedere lädt am 13. und 14. Mai zum Frühlingsfest – bei freiem Eintritt!

Menschen feiern Feste auch in schwierigen Zeiten, um Kraft für deren Bewältigung zu gewinnen. Im Jubiläumsjahr haben wir den ‚goldenen Frühling‘ ausgerufen, ein Jahr der Zuversicht, der Gemeinsamkeit und der Freude. Wir laden zum Frühlingsfest, um mit den Besucher*innen 300 Jahre Belvedere zu zelebrieren und uns gemeinsam auf Kommendes zu freuen. Generaldirektorin Stella Rollig

Wien (OTS) - An allen drei Museumsstandorten und in der barocken Parkanlage werden 300 Jahre Belvedere gefeiert. Besucher*innen erwartet ein umfangreiches und inklusives Programm in den Museen sowie in den Gärten. Für Kinder und Familien gibt es im Bereich der ehemaligen Menagerie spannende Kreativstationen. Außerdem finden Performances der Künstler*innen Verena Dengler, Thomas Geiger und Kateřina Šedá rund um das Obere Belvedere statt. Ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot und ein eigenes Sonderpostamt bereichern das Frühlingsfest zusätzlich.

Kostenlose Ticket vorab online buchbar



Das Belvedere öffnet bei freiem Eintritt alle drei Standorte – Oberes Belvedere, Unteres Belvedere und Belvedere 21 – zu den regulären Öffnungszeiten. Ab 2. Mai haben Besucher*innen die Möglichkeit, sich vorab ein Time-Slot-Ticket zu reservieren, um garantiert Eintritt am jeweiligen Museumsstandort zu erhalten. Treffpunkte für Performances und Führungen sind vor Ort ausgeschildert. Die kostenlose Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich.

300 Jahre Belvedere erleben



Das Frühlingsfest lädt zu Rundgängen durch die aktuellen Ausstellungen im Unteren Belvedere und im Belvedere 21. Darüber hinaus finden Führungen durch die Gartenanlage und die Skulpturenausstellung Public Matters im Park des Belvedere statt. Familien entdecken im Bereich der Menagerie spielerisch die Tiere des Prinzen Eugen, die einst hier lebten, oder gärtnern gemeinsam mit den Österreichischen Bundesgärten. Eine einmalige Gelegenheit stellen auch die Führungen durch die sonst geschlossene Schlosskapelle des Oberen Belvedere dar. Am Sonntag liegt der Schwerpunkt des Programms auf dem Belvedere 21. Im Rahmen der Ausstellung Über das Neue werden Konzerte, Filme und Performances im Blickle Kino, im Skulpturengarten und im Umraum des Belvedere 21 geboten.

Künstlerische Performances



Ein umfangreiches zeitgenössisches Skulpturenprojekt ergänzt von Mai bis September 2023 das barocke Skulpturenprogramm rund um die drei Standorte des Belvedere. Unter dem Titel Public Matters verbinden Arbeiten von 33 internationalen und lokalen Künstler*innen alle Gartenanlagen des Museums.

Ungewöhnliche Gesprächspartner*innen hat Thomas Geiger (13. Mai, 16 Uhr) für seine Bust Talks ausgewählt: Bei den drei titelgebenden Akteur*innen Atlas, Sphinx und Doktor handelt es sich um zwei Statuen im Belvedere-Garten und ein Relief im Schweizergarten, die der Künstler in knapp halbstündigen „Interviews“ sowohl über ihre historische Bedeutung als auch über ihr jeweiliges Erscheinungsbild befragt.

Verena Dengler konzipiert eine Performance, die sie gemeinsam mit mehreren Akteur*innen am 13. Mai um 17 Uhr realisiert. Im Stil einer „Opera buffa“ halten die Akteur*innen feierlich Einzug in das Obere Belvedere, wo sie zuerst den Ort der Unterzeichnung des Staatsvertrags (Marmorsaal) durchqueren, um schließlich auf dem Balkon eine musikalische Performance aufzuführen, die den unkritischen Umgang Österreichs mit der eigenen Geschichte hinterfragt.

Bei der zweitägigen Aktion von Kateřina Šedá (13. und 14. Mai, 10–18 Uhr) werden Museumsmitarbeiter*innen selbst zu Kunstwerken. Die tschechische Künstlerin arbeitet mit lebenden Skulpturen und Publikumsbeteiligung. Ziel der gemeinschaftlichen Aktion mit dem Titel Come Closer! (Bitte näherkommen!) ist, Begegnungen von Menschen zu ermöglichen, die im Garten des Belvedere normalerweise aneinander vorbeigehen.

Umfangreiches gastronomisches Angebot



Das Frühlingsfest bietet seinen Besucher*innen auch kulinarische Vielfalt und lädt so zum Verweilen in den Gärten ein. Das Café im Oberen Belvedere lockt an beiden Tagen mit einem großen Gastbereich im Freien. An der Nordseite des Oberen Belvedere bieten Foodtrucks Köstlichkeiten an.

Sonderpostamt – Briefmarke 300 Jahre Belvedere



Die Österreichische Post bringt ihm Rahmen des Frühlingfests die Sondermarke 300 Jahre Belvedere heraus. Ein Sonderpostamt beim Oberen Belvedere stempelt die neue Marke mit dem offiziellen Ersttags-Sonderstempel und ermöglicht Besucher*innen direkt vor Ort, Frühlingsgrüße zu verschicken.

Weitere Informationen und Pressebilder finden Sie HIER.

