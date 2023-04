Grüne zum offensichtlichen Versagen der landwirtschaftlichen Kontrollbehörden in Niederösterreich

Dominic Hörlezeder: „Neuerlicher Tierschutzskandal zeigt ein System des Schweigens und Wegschauens in unserem Bundesland und muss umfassend aufgearbeitet werden!“

St. Pölten (OTS) - Tierschützer:innen bringen heute erneut schwere Missstände in einem Stall in Traismauer ans Licht, die absolut unerträglich sind. Die aktuellen Aufnahmen belegen, dass sich die katastrophalen Haltungsbedingungen kaum verbessert haben. Dominic Hörlezeder, der Grüne Tierschutz- und Landwirtschaftssprecher, äußert seine Bestürzung: Die Kontrollen und Maßnahmen, die nach der Aufdeckung des Skandals im vergangenen Jahr zugesagt wurden, scheinen wirkungslos zu sein. Es ist unverständlich, dass die zuständige Behörde anscheinend nicht angemessen reagiert hat, obwohl der Fall seit September 2022 bekannt ist. Es muss geprüft werden, ob alle verfügbaren Maßnahmen, wie Teiltierabnahmen und unangekündigte Kontrollen in kurzen Abständen, durchgeführt wurden. Angesichts der erneut schockierenden Fotos von unzähligen Tierkadavern und den massiven Gülleansammlungen ist dies jedoch äußerst fragwürdig.

Für die Grünen Niederösterreich ist es nicht nachvollziehbar, wie es sein kann, dass die zuständigen Behörden über den Problembetrieb informiert sind und trotzdem untätig bleiben. Dies wirkt wie ein System des Schweigens und Wegschauens. Die verantwortlichen Landesräte stammen seit vielen Jahren aus der ÖVP und FPÖ. Diese Regierungsmitglieder müssen sich gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten öffentlich erklären, warum in ihrem Bezirk solche Tierschutzskandale über Jahre hinweg geschehen und zum Glück aufgedeckt werden können. Aufgrund der vorliegenden Fakten liegt hier ein Versagen der Behörden vor, dessen Ursachen genau analysiert werden müssen. Daher ist eine umfassende Aufarbeitung des Falls erforderlich. Solche Missstände müssen beseitigt werden und es darf sich keinesfalls eine derartige Situation im gleichen Stall in so kurzer Zeit wiederholen“, betont Hörlezeder abschließend. Die Grünen Niederösterreich kündigen zudem eine parlamentarische Anfrage zu dem aktuellen Fall an die zuständigen Landesratsmitglieder an.

