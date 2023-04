Fulminantes Jahresergebnis bei BMD

Der Umsatz des führenden österreichischen Business Software-Herstellers liegt bei mehr als 81 Mio. Euro und stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 12 %

my BMD Com

Die Kommunikationsplattform – optimiert für die Benutzung auf Tablets und Smartphones – erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Steuerberatern. Einige Highlights umfassen: Chat, Kollaboration mittels Aufgaben, eine effiziente Belegerfassung bis hin zur Bezahlung von Lieferantenrechnungen direkt aus der Applikation, Dashboard u. v. m.





ESG Screening Tool

BMD ist sich seiner Verantwortung als zukunftsorientiertes Unternehmen bewusst und unterstützt Kundinnen und Kunden nun auch bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsreportings. Gemeinsam mit dem Terra Institute in Südtirol forciert BMD damit das Thema Nachhaltigkeit. Mit dem ESG Screening Tool erhalten Unternehmen einen ersten Eindruck, wo sie innerhalb der ESG-Handlungsfelder (Environmental, Social, Governance) bereits gut aufgestellt sind und wo noch Handlungsbedarf besteht.





Smarte ERP-Systeme durch Künstliche Intelligenz (KI)

BMD ist bei der durch KI unterstützten, teilautomatisierten Eingangsbelegverarbeitung federführend.





Bausoftware

Die BMD Bausoftware berücksichtigt die spezifischen Anforderungen von Bauunternehmen aller Größen und gewährleistet, dass Ressourcen optimal eingesetzt werden. Damit haben User/innen den aktuellen Stand der Bauprojekte immer und überall im Blick. Hier gelangen Sie zum Video"BMD als Bausoftware bei Bau Sallinger GmbH".





Weitblick in der Prozessautomatisierung: „Gamechanger Steuerberatung“

BMD hat schon vor langer Zeit das Potenzial rund um die Verknüpfung von IT-Know-how, Fachwissen und Steuerberatung erkannt. An dieser Optimierung wird kontinuierlich gearbeitet, damit Steuerberater/innen ihre Klientinnen und Klienten bei der Automatisierung, Digitalisierung sowie IT-Auswahl mit einhergehender betriebswirtschaftlicher Beratung bestmöglich begleiten können.





KI-basierte Serviceassistenten

Das Unternehmen setzt auch auf KI-basierte Serviceassistenten wie den BMD Chatbot, um schnelle Hilfe für wiederkehrende Fragen zu bieten.





KI-basierte Übersetzung des Hilfesystems

Es wurden KI-Verfahren entwickelt, um die deutschsprachigen Originaltexte der Onlinehilfe in mehrere Zielsprachen zu übersetzen.



Ziele von BMD

„Ein wesentliches Ziel von BMD ist der Ausbau der Marktführerschaft im Bereich betriebswirtschaftlicher Software sowohl bei Steuerberater/innen und Wirtschaftsprüfer/innen als auch bei KMUs“, erläutert Knasmüller. „Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in den unterschiedlichsten Bereichen. Aktuell wären hier die App BMD Go und die Klientenplattform my BMD Com zu nennen.“

Im Wirtschaftsjahr 2022/2023 verzeichnete BMD 1.400 Neukunden. Alle Bereiche konnten Rekordergebnisse erzielen, dies sowohl im Auftragseingang als auch in der Cloud-Lösung und bei den angebotenen Dienstleistungen. Die BMD Akademie überzeugt mit ihrem umfassenden Onlineangebot und konnte daher zahlenmäßig auch 2022/2023 mit über 15.300 Teilnehmenden an Akademieseminaren und -webinaren punkten.



Internationalisierung wird weiter forciert

Ein wichtiges Thema ist die Internationalisierung der BMD Standorte in den Ländern Schweiz, Deutschland, Tschechien, Ungarn und Slowakei. Die Herausforderung in diesen Ländern besteht darin, sowohl die unterschiedlichen Sprachen als auch die gesetzlichen Voraussetzungen (wie z. B. bezüglich der Umsatzsteuer) in die Softwareentwicklung zu implementieren. Auch die Auftritte der Tochterunternehmen in der realen und virtuellen Öffentlichkeit stehen zurzeit im Fokus:

Die BMD Informationsveranstaltung „Info Days“ gibt es mittlerweile in allen Ländern.

BMD Slowakei hat 2023 den LinkedIn-Auftritt gelauncht. Weitere Social-Media-Launches sind an unterschiedlichen Standorten in Planung.



Aktuell zeigt das Wirtschaftsjahr aus der Sicht von BMD International ein sehr erfreuliches Bild. So konnte der Umsatz in allen Niederlassungen deutlich im zweistelligen Bereich gesteigert werden.



Über die BMD Systemhaus GesmbH

BMD besteht seit 1972 als stabiles und innovatives Unternehmen. Es hat sich vom universellen EDV-Anbieter zu einem führenden österreichischen Hersteller hochwertiger Business Software in den Bereichen Buchhaltung, Kostenrechnung, Controlling, Lohnverrechnung, HRM, ERP und CRM entwickelt. Über 30.000 Kundinnen und Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Ungarn und der Slowakei verlassen sich auf BMD Lösungen für Unternehmen sowie Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien. BMD ist in Österreich Marktführer bei Steuerberater/innen, bei Rechnungswesen-Software-Lösungen für Unternehmen und bei Lohnabrechnungssystemen. Die BMD Business Software zeichnet sich besonders durch ihre Vielfalt und einfache Anpassbarkeit an unterschiedlichste Kundenanforderungen aus.

