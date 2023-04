Zur Arbeit radeln & Fahrrad gewinnen!

Aktion „Niederösterreich radelt“ setzt diesen Mai wieder ihren Fokus auf den Arbeitsweg

St. Pölten (OTS) - Wer Lust hat, in die Pedale zu treten und auf dem Arbeitsweg Radkilometer zu sammeln, profitiert beim Kilometersammelwettbewerb „NÖ radelt“ jetzt doppelt. Denn Radfahren ist nicht nur gesund und schützt das Immunsystem. Es macht auch Spaß, sich mit den Kolleginnen und Kollegen bei dieser Challenge zu matchen und gemeinsam für sein Unternehmen Kilometer und Radtage zu sammeln. Und das Beste: Es gibt Falträder und ein E-Bike zu gewinnen.

„Niederösterreich radelt“ ist ein Kilometersammelwettbewerb für alle, die das Fahrrad im Alltag nutzen und jeder aufgeschriebene Kilometer zählt. Einfach über www.noe.radelt.at oder über die gratis App „NÖ radelt" registrieren. Es winken attraktive Preise für alle teilnehmenden Betriebe und Mitarbeiter. Wer von 1. bis 31. Mai mindestens zehn Tage zur Arbeit radelt und diese Fahrten in seinem Profil auf der „NÖ radelt“ Website einträgt, nimmt an der Verlosung teil.

„NÖ radelt motiviert nicht nur zum Mitradeln, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag für eigene Gesundheit und Fitness.“ so Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich, der Agentur für Aktive Mobilität. Zusätzlich gibt es auch noch einen Betriebspreis: Alle teilnehmenden Betriebe treten gegeneinander im Wettbewerb an und scheinen in der Statistik gereiht nach Prozent-Beteiligung auf. Unter den Betrieben mit dem höchsten Anteil aktiv radelnder Teilnehmer, die das zehn Tage Ziel erreicht haben, wird eine Radreparaturstation verlost. Anmeldung zur Aktion unter https://noe.radelt.at/zur-arbeit

Weiter Informationen: Radland GmbH – Agentur für Aktive Mobilität, Mag. Susanne Pohlert, Leitung Marketing & Kommunikation, Telefon 0664 827 1060, E-Mail Susanne.Pohlert @ radland.at, www.radland.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse