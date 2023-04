"Hub for Education Innovation Vienna": Internationales Zentrum für Bildungsinnovationen in Wien gegründet

Wien (OTS) - Das seit 2016 in Wien ansässige und europaweit tätige "Innovation in Politics Institute" gründete mit dem "Hub for Education Innovation Vienna" (HEIV) eine gemeinnützige Tochtergesellschaft.

Das Ziel des "Hub for Education Innovation Vienna" ist es, Innovationen im Bildungsbereich zu fördern und die Vernetzung von privaten und öffentlichen Bildungsinitiativen zu unterstützen.

Erfahrungen und Wissen über innovative Bildungsprojekte aus ganz Europa sollen nach Wien und ganz Österreich gebracht und mit öffentlichen Einrichtungen und privaten Bildungsinitiativen rasch und flächendeckend umgesetzt werden

Im Herbst 2023 findet als erstes Großprojekt der neuen Organisation, ein "Festival für Bildungsinnovation" statt, welches gemeinsam mit der MEGA Bildungsstiftung, der ERSTE Stiftung und zahlreichen weiteren Partnern organisiert wird.

Infos unter www.innovationinpolitics.eu/heiv

Das Innovation in Politics Institute unterstützt Organisationen und Institutionen in ganz Europa dabei, innovative Projekte zur Stärkung der Demokratie zu entwickeln und umzusetzen. Eigene Vorzeigeprojekte der in Wien gegründeten, unabhängigen Organisation, sind die europaweit anerkannten "Innovation in Politics Awards", oder das unter Schirmherrschaft des Europarates umgesetzte Programm "European Capital of Democracy" (ECoD).



Neben Know-how aus über 2.000 erfolgreichen Projekten kann man auf einen vielfältigen Pool aus Expertinnen und Experten aus ganz Europa zurückgreifen. Innovationen im Bildungsbereich stehen seit jeher im Fokus des Instituts, das mittlerweile über Büros und Partnerorganisationen in 15 Ländern in Europa verfügt.



Nun hat sich das Innovation in Politics Institute dazu entschlossen, dem Themenkomplex "Innovation im Bildungsbereich" und der Vernetzung von privaten und öffentlichen Bildungsinitiativen noch größeren Stellenwert einzuräumen und eine eigene, darauf spezialisierte Organisation zu gründen.



Vor wenigen Tagen wurde die gemeinnützige Tochtergesellschaft "Hub for Education Innovation Vienna" in Wien gegründet. Das vorrangige Ziel ist es, ein Netzwerk von Innovatorinnen und Innovatoren im Bildungsbereich zu schaffen und erfolgreiche Projekte aus Österreich und ganz Europa dem gesamten Bildungssystem zugänglich zu machen.



Dazu Edward Strasser, CEO und Mitgründer des Innovation in Politics Institute: "Mit der Gründung des „Hub for Education Innovation Vienna“ bringen wir ab sofort Wissen und Erfahrungen der innovativsten Bildungsprojekte Europas nach Österreich. Gleichzeitig fördern wird die lokale und internationale Vernetzung von Institutionen und privaten Initiativen in der heimischen Bildungslandschaft. So wollen wir dazu beitragen, dass Österreich mittelfristig zu Europas Zentrum der Bildungsinnovation wird und dass erfolgreiche Projekte und Initiativen rascher und flächendeckend im Bildungssystem ankommen."



Erstes "Festival für Bildungsinnovation" findet im Herbst 2023 in Wien statt



Das erste Leuchtturmprojekt in Österreich, welches gemeinsam mit Pädagoginnen und Pädagogen, Bildungsinitiativen, Behörden und öffentlichen Einrichtungen umgesetzt werden soll, ist die Organisation eines großen "Festivals für Bildungsinnovation" im Herbst 2023 in Wien. Die Vorarbeiten dafür laufen bereits.



Zahlreiche weitere Institutionen und Organisationen begrüßen bzw. unterstützen die Gründung des Hubs für Innovation im Bildungsbereich in Wien, mit dem eine breite gesellschaftliche Zusammenarbeit für bessere Bildungssysteme in Österreich und gleichzeitig auch in ganz Europa gefördert und unterstützt werden soll.



Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung, zum Leuchtturmprojekt "Hub for Education Innovation Vienna": "Im Bildungssystem braucht es mehr Kooperation und Augenmerk auf die Praxisumsetzung von Innovationen. Auch wir in der MEGA Bildungsstiftung fördern daher Bildungsinnovationen mit Geld und Know-how. Dass es nun eine neue Organisation gibt, die sich aktiv der Vernetzung von Bildungsinnovationen in Österreich und Europa annimmt, ist ein Gewinn für das heimische Bildungssystem und für alle Pädagoginnen und Pädagogen."



Die neue Bildungsplattform startet in Wien mit einem Team von drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein Beirat aus österreichischen und internationalen Expertinnen und Experten aus dem Bildungsbereich wird die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und die Programmplanung in Zukunft begleiten.



"Mit dem neuen 'Hub for Education Innovation Vienna' und dem 'Festival für Bildungsinnovation' werden wir unsere Kernkompetenz sichtbar und gemeinsam mit verschiedenen Institutionen und Partnerorganisationen für alle engagierten Menschen im Bildungssystem erlebbar machen. Wir wollen unterschiedliche Stakeholder – abseits von politischen Tagesthemen –zusammenzubringen, regen Austausch ermöglichen und gemeinsam Innovationen im Bildungssystem initiieren und umsetzen" , so Strasser abschließend.



Weitere Informationen zur neuen Bildungsplattform "Hub for Education Innovation Vienna" unter www.innovationinpolitics.eu/heiv/



Über "Hub for Education Innovation Vienna"

Der "Hub for Education Innovation Vienna" (HEIV) ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die Bildungslandschaft zu unterstützen und Österreich zum Zentrum für Bildungsinnovationen in Europa zu machen. Durch eigene Projekte, Programme und Events, sowie durch Kooperationen mit privaten und öffentlichen Bildungseinrichtungen fördert die Organisation den Austausch und die Erarbeitung von Lösungen für Herausforderungen im Bildungsbereich über Ländergrenzen hinweg. Die gemeinnützige GmbH wurde im Frühjahr 2023 als Tochterunternehmen des Innovation in Politics Institute gegründet. Weitere Infos unter www.innovationinpolitics.eu/heiv/



Über das Innovation in Politics Institute

Das Innovation in Politics Institute ist eine international tätige Organisation mit dem Ziel, die Demokratie in Europa zu stärken. Dabei greift das Institut auf sein europaweites Netzwerk aus den spannendsten Köpfen von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und der Zivilgesellschaft zurück und bindet diese aktiv in die Projektentwicklung und -umsetzung ein. Das Institut hat seinen Hauptsitz in Wien und Partnerbüros in 15 weiteren Ländern in Europa. Weitere Infos unter: www.innovationinpolitics.eu



