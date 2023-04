Ernst-Dziedzic/Schöll zum internationalen Lesbian Visibility Day: Lesbische Frauen brauchen Sichtbarkeit

Grüne Andersrum: Öffentliche Räume müssen für alle sicher sein

Wien (OTS) - „Heute ist der Tag der lesbischen Sichtbarkeit. Gerade für junge Frauen* und jene, die dabei sind, sich mit ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität auseinandersetzen, ist die Sichtbarkeit von Lesben in der Öffentlichkeit wichtig“, sagt die Sprecherin der Grünen für LGBTIQ und Menschenrechte, Ewa Ernst-Dziedzic, und betont: „In den Städten, im urbanem Raum ist es heutzutage schon besser geworden, aber in der ländlichen Gegend ist es für junge Lesben umso schwieriger, wenn es um ein selbstbestimmtes Leben geht. Dabei geht es um Sichtbarkeit, nicht nur im kulturellen Zusammenhang, in Filmen, in Büchern oder in Medien, sondern vor allem im Alltag, aber auch in der Politik und Wirtschaft. Der Lesbian Visibility Day macht auf die vielseitige Diskriminierung von lesbischen Frauen aufmerksam, fordert aber auch Vielfalt auf allen Ebenen ein und soll zur Sensibilisierung beitragen, dass lesbische Frauen weiterhin mit besonderen Hürden zu kämpfen haben – neben LGBTIQ-Feindlichkeit, oft auch mit Sexismus.“

„Der Tag der lesbischen Sichtbarkeit wurde 2008 von einer spanischen LGBTIQ-Organisation initiiert. Seither wird diese Idee zum Aktionstag weltweit gefeiert. Daher ist es wichtig, gerade heute auf die spezifischen Bedürfnisse und die Lebenssituation von Lesben hinzuweisen“, hält die Sprecherin der Grünen Andersrum Wien, Katharina Schöll, fest.

„Die queer-feindlichen Tendenzen, wie die Störung der Dragqueen-Lesung bei der Villa Vida oder die Zerstörung einer Pride-Flagge in Vorarlberg und zahlreiche weitere Beispiele zeigen, wie wichtig solche Aktionstage sind, auch um sich gegen jeden Backlash entgegensetzen“, sagt Schöll.

Hassverbrechen betreffen oft lesbische Frauen, die als Feindbild der Vater-Mutter-Kind-Familie konstruiert werden: „Daher ist der geplante Runde Tisch gegen Hate-Crime gegenüber der LGBTIQ-Community ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit der queeren Gemeinschaft zu verbessern, das kommt allen zu Gute“, ergänzt Ernst-Dziedzic.

Anlässlich des Lesbian Visibility Day lädt der „Lesben*rat“ heute um 18 Uhr zusammen mit den Grünen Andersrum Bund und SoHo Österreich zu einer Lesung und Diskussion ins Parlament (Lokal 7 / Egon Schiele). Im Rahmen der Lesung widmen wir uns lesbischen transitionellen Familien, anschließend gibt es eine Diskussion über Familien in der heutigen Zeit.

Die Anmeldung ist abgelaufen, Medien sind willkommen.

Rückfragen & Kontakt:

DIE GRÜNEN

presse @ gruene.at