AVISO: 4.5. 9:00 PK Einzug des Mauerseglers mit BM Rauch, BV Reiter, Lilian Klebow, GLOBAL2000 und BirdLife – mit Foto/Videomöglichkeit!

Gelebte Artenvielfalt in Wien Neubau - Mauersegler beziehen ihr Sommerquartier im 7. Bezirk

Wien (OTS) - Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter lädt herzlich zum feierlichen Einzug des Mauerseglers vor dem großen Mauersegler-Mural auf der Hauswand der Burggasse 82 in den siebenten Bezirk. Gemeinsam mit Bundesminister Johannes Rauch, ORF-Schauspielerin und „Dancing Star“ Lilian Klebow, Gábor Wichmann, Geschäftsführer der in Wien Neubau ansässigen Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich und Dagmar Gordon, Artenvielfalt-Expertin der Umweltschutzorganisation GLOBAL2000 – ebenfalls mit Sitz in Neubau - wird der Einzug der Mauersegler gefeiert und die Rufattrappe auf der Hauswand über den Mauersegler-Nistplätzen eingeschalten. Der Mauersegler ist ein Symbol für den urbanen Artenreichtum, der jedoch durch den Klimawandel stark bedroht ist. Vor Ort gibt es detaillierte Informationen und Interviewmöglichkeit zu Artenschutz in Österreich und der Wichtigkeit des Erhalts von Arten wie dem Mauersegler.

Mit: Bundesminister für Tierschutz Johannes Rauch, Bezirksvorsteher Wien Neubau Markus Reiter, Geschäftsführer BirdLife Österreich Gabor Wichmann, Dagmar Gordon - GLOBAL2000 und ORF-Schauspielerin Lilian Klebow

Datum: Donnerstag 4.5., 9:00

Ort: Mauersegler-Wandmalerei, Burggasse 82, 1070 Wien

Anmeldungen erbeten: post @ bv07.wien.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Flora Eder

Leitung Kommunikation, Büro des Bezirksvorstehers Markus Reiter

7. Wiener Gemeindebezirk Neubau

Hermanngasse 24-26, 1070 Wien

M: +43 676 8118 07115, www.neubau.wien.at