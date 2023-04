Internationaler Infrastrukturinvestor Macquarie beteiligt sich an der Best in Parking AG

Wien (OTS) - Die Best in Parking AG ist bereits heute ein führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Parkraum- und Mobilitätsinfrastruktur in Mittel- und Südosteuropa. Gemeinsam mit Macquarie Asset Management soll der ambitionierte Wachstumskurs des Unternehmens sowie der Transformationsprozess vom reinen Parkraumbetreiber zum Wegbereiter für „Smart & Climate Active Cities“ weiter vorangetrieben werden.

Die Best in Parking AG mit Sitz in Wien hat mit Macquarie Asset Management, über den Macquarie European Infrastructure Fund 7, eine Vereinbarung zum Erwerb einer wesentlichen Minderheitsbeteiligung auf Basis einer Kapitalerhöhung getroffen. „Die Zusammenarbeit mit Macquarie, einem der weltweit führenden Infrastrukturinvestoren, ist die Bestätigung für die hohe Qualität unseres langfristig ausgerichteten Infrastrukturportfolios sowie für die Strategie des Unternehmens, nicht nur im Bereich der Parkraum- und Mobilitätsinfrastruktur sondern auch als Wegbereiter für smarte und klimafreundliche Städte weiter zu wachsen. Mit Macquarie wollen wir den nächsten Schritt in der erfolgreichen Unternehmensentwicklung machen“, erklärt Johann Breiteneder, CEO der Best in Parking AG sowie CEO des auch zukünftigen Mehrheitsaktionärs, der Breiteneder Immobilien Parking AG, die Hintergründe der Transaktion.

Best in Parking AG betreibt aktuell rund 87.000 Stellplätze an 198 hochqualitativen Standorten, die als E-Tankstellen der Zukunft und Hubs für Mobilität fungieren. Derzeit verfügt das Unternehmen über 470 E-Ladepunkte, die bis 2025 auf über 1.000 ausgebaut werden sollen. Neben den Kernmärkten Österreich, Italien und Kroatien ist das Unternehmen auch in der Schweiz, der Slowakei, Slowenien und anderen Märkten tätig. Zusätzlich zu Park- und Mobilitätslösungen, verbunden mit E-Charging, bietet die Gruppe auch IT-, Verkehrs-, Zugangs- und Smart-Connected-Space-Lösungen an, die beispielsweise Beleuchtung, Energie- und Wasserverbrauch, Verkehrsmanagement, intelligentes digitales Bezahlen und Cybersicherheitslösungen umfassen. Alles mit dem Ziel, nachhaltige, intelligente, vernetzte und sichere Städte zu schaffen.

Gordon Parsons, Senior Managing Director bei Macquarie Asset Management, erklärt: ‚‚Der Ausbau der E-Mobilität ist ein entscheidendes Element bei der Bekämpfung des Klimawandels. Die Kommunen versuchen, die Luftverschmutzung und die CO2-Emissionen des Verkehrssektors zu reduzieren, um ihre Klimaneutralitätsziele zu erreichen. Best in Parking ist mit seinem vielfältigen Portfolio an erstklassigen Standorten, seinen digitalen Lösungen und seinen beeindruckenden Ambitionen im Bereich des E-Charging optimal positioniert, um diesen Wandel voranzutreiben. Wir freuen uns, diese neue Partnerschaft mit Best in Parking einzugehen, da sich das Unternehmen flexibel an die sich im Wandel befindlichen Bedürfnisse der Kommunen anpasst.‘‘

Johann Breiteneder, CEO der Best in Parking AG, ergänzt: ‚‚In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist unser Unternehmen stark gewachsen, da wir Expansionsmöglichkeiten in bestehenden und neuen Märkten erfolgreich umgesetzt haben, sowohl im Bereich der Parkraumbewirtschaftung als auch bei Verkehrs- und Smart-City-Lösungen, um die Lebensqualität in städtischen Ballungsräumen zu verbessern. Auf dem Weg in die nächste Phase unserer Unternehmensentwicklung stellt das Engagement und die Expertise von Macquarie Asset Management in den Bereichen Infrastruktur, E-Mobilität und Bereitstellung von Finanzmitteln für zukünftiges Wachstum einen erheblichen Mehrwert dar. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Macquarie und sehen eine Vielzahl an weiteren Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Parken, aber auch als Vorreiter für smarte und klimaaktive Städte.‘‘

Macquarie Asset Management ist ein führender Investor im Bereich Parkinfrastruktur und E-Mobilitätslösungen. Im Portfolio befindet sich derzeit das Unternehmen Telpark, ein führender Parkraumbewirtschafter in Spanien und Portugal. Über Expertise im Bereich Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Europa verfügt Macquarie durch seine Investitionen in den britischen Autobahnraststätten-Betreiber Roadchef, das Ladeinfrastrukturunternehmen Fleete und die Partnerschaft mit Heliox.

Die Mehrheitsbeteiligung an der Best in Parking AG wird auch in Zukunft von der Breiteneder Immobilien Parking AG, Wien, und somit von der Gründerfamilie Breiteneder und ihren Privatstiftungen gehalten. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2023 erwartet. Details der Transaktion werden nicht veröffentlicht.

Über Best in Parking AG:

Best in Parking AG ist seit 1976 ein führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Parkraum- und Mobilitätsinfrastruktur in Mittel- und Südosteuropa, mit den Kernmärkten Österreich, Italien sowie Kroatien. Die Gruppe verfügt aktuell über ungefähr 87.000 Stellplätze an 198 hochqualitativen Standorten, die als E-Tankstellen der Zukunft und Hubs für Mobilität fungieren. Die Technologien und digitalen Lösungen für nachhaltiges Parkraum-, Verkehrs- und City-Management schaffen urbane Lebensräume und gestalten die Mobilitätskonzepte für Smart und Climate Active Cities. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bestinparking.com

Über Macquarie Asset Management:

Macquarie Asset Management ist ein globaler Vermögensverwalter, dessen Ziel es ist, positive Auswirkungen für alle Menschen zu erzielen. Institutionen, Pensionsfonds, Regierungen und Privatpersonen vertrauen uns, wenn es um die Verwaltung von Vermögenswerten in Höhe von rund 520 Milliarden Euro weltweit geht. Wir bieten Zugang zu spezialisiertem Investment-Know-how in den Bereichen Infrastruktur, grüne Investitionen, Immobilien, Landwirtschaft und natürliche Ressourcen, Asset Finance, private Kredite, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Multi-Asset-Lösungen. Macquarie Asset Management ist Teil der Macquarie Group, einer diversifizierten Finanzgruppe, die ihren Kunden Vermögensverwaltung, Finanz-, Bank- und Beratungsdienstleistungen sowie Risiko- und Kapitallösungen in den Bereichen Schuldtitel, Aktien und Rohstoffe bietet. Die 1969 gegründete Macquarie Group beschäftigt mehr als 19.000 Mitarbeiter in 33 Märkten und ist an der Australian Securities Exchange notiert. Alle Zahlen per 30. September 2022. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.macquarie.com

