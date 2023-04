Investorenmodelle: Finanzierungs-Chance oder Ausverkauf?

Prodinger-Summit über Zukunftsfragen der alpinen Ferienhotellerie: Großes Branchentreffen am 11. Mai in Kitzbühel - Diskussion über aktuellen Streitfall

Wien (OTS) - Investorenmodelle („Buy2let") zur Finanzierung von Hotelprojekten sind aktuell wieder in aller Munde. Jüngst ist ein Streitfall aufgetaucht, der von Branche und Behörden erwartungsgemäß kontrovers gesehen wird und bei Experten für einiges Kopfschütteln gesorgt hat. So wird im jüngsten Begutachtungsentwurf der Tiroler Landesregierung zum Raumordnungsgesetz versucht, für die Betriebstauglichkeit eines Betriebes die Verpflegungsleistung „Halbpension“ gesetzlich zu verankern. Der Entwurf sieht dies bei Chalet-Projekten und bei Beherbergungsbetrieben mit mehr als 150 Betten vor. Wie es heißt, sollen diese Maßnahmen die Verpflegungsleistung und die touristische Ausprägung von Investorenmodellen sicherstellen. Es dürfen keine weiteren Selbstverpfleger-Apartments entstehen, so die Absicht.

Über die Absicherung und Beständigkeit solcher Modelle, mögliche Fallstricke und die Gefahr von „versteckten Freizeitwohnsitzen“ referiert Dr. Maxim Grobovschek von der Kanzlei Berger Daichendt Grobovschek Perfeller Rechtsanwälte. Dies geschieht im Rahmen der großen Branchenveranstaltung („Prodinger Summit“) am 11. Mai in Kitzbühel, bei der auf breiter Basis die Chancen und Besonderheiten von Investorenmodellen diskutiert werden. Der erfolgreiche Hotelier Mario Marcati aus Seefeld hat in einem seiner Betriebe gemeinsam mit der AlpenParks Gruppe ein solches Anlegermodell umgesetzt. Er wird am Prodinger Summit über seine Beweggründe und bisherigen Erfahrungen berichten.

Bei den Förderbanken überwiegen die Schwierigkeiten dieser alternativen Finanzierungsform. Der Direktor der Tourismusbank, Mag. Matthias Matzer, wird dazu seine Sicht der Dinge darlegen und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern frische Daten über die Eigenkapitalsituation der alpinen Hotelbranche vorlegen.

Referenten

Dr. Maxim Grobovschek, LL.M ., Berger, Daichendt, Grobovschek, Perfeller Rechtsanwälte

., Berger, Daichendt, Grobovschek, Perfeller Rechtsanwälte Mario Marcati , Marcati Hotels & Alpenparks

, Marcati Hotels & Alpenparks Dir. MMag. Matthias Matzer, Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT)

Zeit und Ort

Der „Prodinger Summit“ findet am Donnerstag, 11. Mai 2023, von 10:00 bis 17:40 Uhr statt.

Hotel Rasmushof Kitzbühel

Hermann Reisch Weg 15

6370 Kitzbühel

Konditionen

Hoteliers/Kunden: 320,- Euro zzgl. USt.

Regulär: 480,- Euro zzgl. USt.



