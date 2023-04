Start der Ausflugssaison für die Top-Ausflugsziele in der Vitalwelt

70 attraktive Ausflugsziele, sieben Vitalwelt-Orte und abwechslungsreiche Themenveranstaltungen

Bad Schallerbach (OTS) - Die Top-Ausflugsziele sind heuer wieder die strahlende Kraft in der Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach. Mit den Saisonstarts der Betriebe, Konzerten und kulturellen Ausstellungen wird die bevorstehende Sommer-Saison gebührend eingeläutet.

Parallel zur Baumblüte erblüht die Vitalwelt auch dieses Jahr mit ihrem umfangreichen Ausflugsprogramm. Überzeugt wird mit mehr Qualität, mehr Erlebnissen und einer laufenden Weiterentwicklung der Angebote.

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen hat auch in der Eurotherme Bad Schallerbach der große Outdoor-Wasserpark „Captain Splash“ wieder geöffnet. In diesem Außenbereich gibt es mehr als 200 interaktive Wasserspielgeräte, 4 Rutschen und den 3.000 Liter fassenden Piratenkopf mit dem großen „Splash-Erlebnis“.

So fahren ab 29.04.2023 wieder die Kohlewaggons im Kohlebahnhof Scheiben auf einem 3,5 km langen Rundweg durch den Hausruckwald. Wer’s lieber sportlich mag, kann die aussichtsreiche Strecke auch per Fahrraddraisine erfahren. Abenteuer gibt es auch im Waldhochseilpark GoRuck zu erleben. Hier kann man klettern, schwingen, balancieren, rollen, Schlitten fahren, mit den Boards skysurfen, hoch oben auf dem „Bankerl für zwei“ rasten und auf den Flying-Foxes durch den schönen Hausruckwald fliegen. Den Waldhochseilpark erreicht man über einen Spaziergang am Weg der Sinne am Erlebnisberg Luisenhöhe in Haag am Hausruck.

In den Freizeit- und Motorikparks wie dem Botanica-Park in Bad Schallerbach, dem Generationenpark in Haag am Hausruck, dem Fitweg im Zehetholz und dem Wallern Aktiv Park können Koordination, Geschicklichkeit und Ausdauer trainiert werden. Geboten werden unterschiedliche Geräte und Bewegungsmöglichkeiten für jede Altersgruppe, spielerisches und kostenloses Training für Koordination, Fitness und Geschicklichkeit.

Sportlicher wird es nur mehr beim Radfahren durch die sieben Vitalwelt-Gemeinden. Das 300 km lange Radwegenetz lässt sich entweder bei den geführten Radausfahrten oder auf eigene Faust mit den E-Bikes zum Beispiel aus dem Radverleih der Tourist-Info Bad Schallerbach erkunden.

Wer lieber einen gemütlichen Bummel durch das Stadtzentrum mag, sollte unbedingt unter dem Stadtnetz in Grieskirchen schlendern. Ein Eis am Stadtplatz für kleine Schleckermäulchen oder eine Bierverkostung bei der Brauerei Grieskirchen ergänzt den Besuch perfekt. Bei den Landlwochen von 28.04. – 14.05.2023 finden rund 40 Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen, Mostkost oder der Pferdemarkt statt. Fast wöchentlich finden auch die Veranstaltungen beim Internationalen Musiksommer Bad Schallerbach statt.

Mehr über das Leben, die Geschichte und die Kultur der Urlaubsregion erfährt man bei den originellen Themenführungen wie den Kräuterwanderungen, Wetterspaziergängen, Nachtwächter-Spaziergängen, Kepler-Uhr-Führungen und vieles mehr. In die Geschichte des Mostes kann man ab Mai wieder im Samareiner Mostmuseum, übrigens wartet nach der Führung ein Verkostungsschluck!

Mehr zu den Ausflugszielen finden Sie unter: www.vitalwelt.at/ausflugsziele

Tipp für die Ausflugssaison: Eine Vielzahl der Ausflugsziele kann mit der Vitalwelt Gästekarte vergünstigt besucht werden. www.vitalwelt.at/gaestekarte

Im Erlebnisfolder „Natürlich. Erleben & Entdecken.“ sind alle 70 Ausflugsziele zu finden. Die Broschüre ist in den Tourist-Infos Bad Schallerbach und Gallspach, den Gemeindeämtern, sowie online unter www.vitalwelt.at kostenlos erhältlich.

