Stocker: „Starke Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze und treffsichere Familienleistungen sind das beste Mittel gegen Kinderarmut“

Für die Volkspartei war es von Beginn an wichtig, bei der Entlastung der Menschen ein besonderes Augenmerk auf die Familien zu legen

Wien (OTS) - „Eine starke Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze und treffsichere Familienleistungen sind das beste Mittel gegen Kinderarmut“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, und weiter: „Die Bundesregierung hat in den vergangenen Monaten einen besonderen Fokus darauf gelegt, Familien mit Kindern zu unterstützen. Insbesondere die Valorisierung der Familienleistungen, wodurch die Bundesregierung unter Federführung der Volkspartei erstmals alle Familienleistungen automatisch an die Inflation angepasst hat, ist ein Meilenstein. Dieses Instrument wird dabei helfen, Kinderarmut im Land weiter stark zu reduzieren. Die erfolgreiche Familienpolitik der Volkspartei kann sich sehen lassen. Das beweist ein Blick auf die Fakten: der Familienbericht zeigt, dass Österreich in Europa im Spitzenfeld bei den finanziellen Familienleistungen liegt.“



„Kinderarmut ist ein ernstes Thema und nicht dafür da, um aus diesem Thema politisches Kleingeld zu schlagen. Das österreichische Sozialsystem soll immer dann greifen, wenn es dem Einzelnen nicht möglich ist, das Einkommen zu erwerben, das er oder sie braucht, um ohne Armutsgefährdung leben zu können. Unser Ziel neben der sozialen Absicherung ist es, dafür Sorge zu tragen, dass wir eine Wirtschaftssituation und einen Arbeitsmarkt haben, wo diese Armutsgefährdung überhaupt nicht erst eintritt, weil man sich das Leben leisten kann. Das ist die sicherste und effizienteste Maßnahme, um Armut zu verhindern“, so Stocker, der abschließend betont: „Mein Dank gilt Familienministerin Susanne Raab, die sich Tag für Tag für die Anliegen von Familien einsetzt und bereits wichtige Verbesserungen erreicht hat.“

