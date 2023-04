„Aus dem Archiv: Harald Sicheritz“ am 2.5. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Der Regisseur und Komödienspezialist Harald Sicheritz blickt gemeinsam mit Schauspielerin Proschat Madani am Dienstag, den 2. Mai (20.00 Uhr) bei Christian Reichhold und Regina Nassiri auf seine bisherige Karriere zurück. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Der vielfach ausgezeichnete Regisseur Harald Sicheritz hat die heimische Film- und Fernsehlandschaft mit Serien und einer Fülle an Spielfilmen in den letzten Jahren so geprägt wie kaum ein anderer. In „Aus dem Archiv“ blickt er auf seine eindrucksvolle und vielseitige Karriere zurück: Harald Sicheritz hat Kommunikationswissenschaften und Philosophie in Wien sowie Regie am American Film Institute in Los Angeles studiert. Bevor er sich vollständig dem Film und Fernsehen zugewandt hat, war er Bassist und Texter der Gruppe „Wiener Wunder“, die 1986 mit „Loretta“ einen Nummer-1-Hit in den Charts landete und zwei Goldene Schallplatten einfuhr. Zudem arbeitete Sicheritz als Fernsehjournalist für das Jugendmagazin „Ohne Maulkorb“, war zeitweise Theaterregisseur und inszenierte die Kabarett-Gruppe „Schlabarett“ um Roland Düringer und Alfred Dorfer. Deren Programm „Muttertag“ ging in die gleichnamige Kinokomödie (1993) ein, mit welcher Sicheritz sein Regiedebüt gab. Mit Filmen wie „Freispiel“ (1995), „Wanted“ (1999) und „Poppitz“ (2002) gilt er als Mitbegründer des österreichischen Kabarettfilms, mit der fiktiven Magistratsabteilung „MA 2412“ und „Kaisermühlen Blues“ hat er ORF-Fernsehgeschichte geschrieben.

Der Eintritt für „Aus dem Archiv“ am Dienstag, den 2. Mai (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses beträgt EUR 25,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

