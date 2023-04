AVISO PK 3. Mai 2023, 10 Uhr, mumok: Elisabeth Wild. Fantasiefabrik / Agnes Fuchs. Her Eyes Were Green

Wien (OTS) - Das mumok lädt am Mittwoch, 3. Mai 2023, 10 Uhr, zur Pressekonferenz.

mumok: Elisabeth Wild. Fantasiefabrik / Agnes Fuchs. Her Eyes Were Green

Begrüßung durch Direktorin Karola Kraus

Zur Ausstellung Elisabeth Wild. Fantasiefabrik spricht Kuratorin Marianne Dobner.

Zur Ausstellung Agnes Fuchs. Her Eyes Were Green spricht Kurator Franz Thalmair.

Anschließend führen die Kurator*innen durch die Ausstellungen.



Das mumok ist für Journalist*innen an diesem Tag bereits ab 9 Uhr geöffnet.



Wir bitten um Ihre Anmeldung unter presse @ mumok.at

Datum: 03.05.2023, 10:00 Uhr

Ort: mumok Lounge

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Katharina Murschetz (Leitung), Katharina Kober

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

T +43-1-52500-1400, 1309

presse @ mumok.at

www.mumok.at