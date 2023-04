Geschäftsprozessmanagement-Studie 2023: BPM in Unternehmen gefragter denn je

Wien, Berlin und Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire) - Eine aktuelle Studie des Instituts für Wirtschaftsinformatik an der ZHAW School of Management and Law unter Mitwirkung der BOC Group ermittelt den Status Quo sowie Entwicklungen und Zukunftstrends im Kontext Process Management.

Das Institut für Wirtschaftsinformatik der ZHAW School of Management and Law hat in Zusammenarbeit mit BOC Group eine BPM-Studie1 mit über 300 Befragten aus Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen durchgeführt. Die Studie gibt einen umfassenden Überblick über den Status Quo im Jahr 2022, die Entwicklungen der letzten elf Jahre und einen Ausblick auf die Trends im Bereich des Prozessmanagements.

Wurde BPM 2011 noch als „neuzeitliche Managementdisziplin" bezeichnet, so ist davon heute nichts mehr zu spüren. Auf operativer Ebene ist das Prozessmanagement mittlerweile ein fester Bestandteil von Klein-, Mittel-,Großunternehmen oder Konzernen. Die Studienergebnisse bestätigen, dass neben klassischen Prozessmanagementzielen, wie Optimierung (70 %), jeweils rund die Hälfte aller Teilnehmenden noch weitere Szenarien, wie Qualitätsmanagement (54 %), Digitalisierung (49 %) oder IKS (48 %) mit Prozessmanagement in Verbindung bringt.

Was die Ausführung von BPM betrifft, so werden vermehrt auf Prozessmanagement spezialisierte Tools oder datenbankbasierte graphische Modellierungswerkzeuge, wie die BPM-Suite ADONIS der BOC Group, eingesetzt. Die größten Herausforderungen im Bereich BPM sehen 67 % der Befragten eindeutig im Ressourcen- und Personalmangel und 48 % der Befragten geben an, dass es Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Akzeptanz von BPM in Unternehmen gibt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Geschäftsprozessmanagement von einer Randdisziplin zu einem zentralen, stabilen Bestandteil der meisten Unternehmen herangewachsen ist oder zumindest auf dem Weg dazu ist. Die Prognosen für die Zukunft im Zuge der BPM-Studie sind auf jeden Fall vielversprechend. Mehr als 68 % der Befragten sind davon überzeugt, dass das Prozessmanagement in Zukunft eine stark erhöhte oder erhöhte Relevanz in Unternehmen einnehmen wird.

Um sich ein noch umfassenderes Bild über den Stand, die Entwicklungen und die Zukunft von BPM zu machen, können Interessierte die komplette BPM-Studie kostenlos herunterladen.

1 Geschäftsprozessmanagement Studie 2023, Analyse des Status quo 2022 und Entwicklungen innerhalb der letzten elf Jahre im Kontext BPM, Eine Studie des Instituts für Wirtschaftsinformatik in Kooperation mit BOC Group, ZHAW School of Management and Law, Autoren: Tim Geppert, Björn Scheppler, Felix Meentken, Sandro Gerussi & Elke Brucker, März 2023

Über BOC Group

BOC Group entwickelt und vertreibt modernste Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.

gerhard.schweng @ boc-group.com

alexander.klaehn @ boc-de.com

sandro.gerussi @ boc-ch.com

Rückfragen & Kontakt:

Kontakte:

BOC Österreich

Mag. Gerhard Schweng

Market Development Manager

+43-1-905 10 81-0

gerhard.schweng @ boc-group.comBOC Deutschland

Alexander Klähn

Sales Manager

+49-(0)30-2269-2523

alexander.klaehn @ boc-de.comBOC Schweiz

Sandro Gerussi

Head of Marketing Communications

+41-52-26 03 75-0

sandro.gerussi @ boc-ch.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1984109/BOC_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/geschaftsprozessmanagement-studie-2023-bpm-in-unternehmen-gefragter-denn-je-301806435.html